Will Smith y Tatyana Ali recrean en TikTok una famosa escena de 'El príncipe del rap' [VIDEO]

Will Smith sorprendió a sus seguidores al compartir un video junto a su excompañera de reparto en El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel-Air), Tatyana Ali. Ambos se unieron a la nueva tendencia de baile en TikTok inspirada en Anxiety, el exitoso tema de la rapera Doechii.

Para este número, los actores recrearon una famosa escena que protagonizaron en la serie, donde Ashley (interpretada por Ali) baila en su habitación con los audífonos puestos, mientras Will (personaje de Smith) entra sin que ella lo note y comienza a imitar sus movimientos.

La cantante del tema también aparece en el clip compartido por Smith, quien, fiel a su característico sentido del humor, comentó: "Esperé 35 años para que este baile se hiciera tendencia".

El príncipe del rap también hizo tendencia con sus escenas de bailes

El príncipe del rap se transmitió hasta 1996, con seis temporadas en total, y fue clave en la carrera de Will Smith. A pesar de los años, la serie también ha generado tendencias de baile, como el famoso 'Baile de Carlton', interpretado por el actor Alfonso Ribeiro.

En 2020, el elenco logró reunirse para celebrar los 30 años de la serie y hacer un especial cargado de nostalgia que está disponible a través de la plataforma Max. Este especial fue grabado el 10 de septiembre de ese año, día en que se celebra el aniversario de El príncipe del rap.

¿Quén es Doechii?

Doechii, cuyo nombre real es Jaylah Ji’mya Hickmon, nació el 14 de agosto de 1998 en Tampa, Florida. Desde pequeña, incursionó en diversas disciplinas artísticas como ballet, actuación, animación y gimnasia. Su camino en la música comenzó en 2016 cuando publicó su primera canción, Girls.

En 2021, su tema Yucky Blucky Fruitcake, parte de su primer EP Oh the Places You’ll Go, se viralizó en TikTok, lo que impulsó aún más su carrera. Ese mismo año, lanzó su segundo EP Bra-Less y colaboró en la canción Wat U Sed de Isaiah Rashad.

En 2022, firmó con el sello Capitol Records y Top Dawg Entertainment, lanzando el sencillo Persuasive. Sin embargo, su gran éxito llegó con What It Is (Block Boy) junto a Kodak Black, logrando entrar en el Billboard Hot 100. Gracias a este hit, en 2023 fue reconocida como Rising Star en la gala Billboard Women in Music.

El baile de Anxiety comenzó a ganar popularidad a finales de febrero y, en pocas semanas, se convirtió en una de las tendencias más grandes de TikTok, al menos en Estados Unidos.

