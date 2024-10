Theresa Randle, actriz de 'Bad Boys', fue arrestada en Los Ángeles por presunta agresión

EP56 | El Lado Oscuro de los Parques de Diversiones

Porque no solo son lugares de entretenimiento, los parques de diversiones cuentan historias a veces trágicas y macabras, además que no están libres de recibir algunas visitas que en otras ocasiones no serían bienvenidas. Como deben recordar, hace algunos episodios, les conté las leyendas e historias de fantasmas de Universal Studios Hollywood en California. Y para continuar con esa temática, hoy, en lugares misteriosos, conoceremos otros parques de diversiones del mundo en los que extraños sucesos han acontecido.