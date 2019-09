El músico de 33 años sufrió un preinfarto. | Fuente: Instagram

Hace exactamente un mes, el reguetonero estadounidense Arcángel -cuyo verdadero nombre es Austin Agustín Santos- lanzó el tema “Te esperaré”, que se ha convertido en todo un éxito y cuyo video cuenta hasta el momento con más de 20 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero esta vez, el cantante que se crió en Puerto Rico no ha hecho noticia por haber lanzado una nueva canción, sino que ha despertado la preocupación de sus miles de fanáticos, luego de que se diera a conocer que sufrió un preinfarto cuando se encontraba de camino a la ciudad de Orlando, Estados Unidos.

Fue su oficina de representación la encargada de dar la noticia al público en un comunicado que señala que el músico de 33 años empezó a sentir los síntomas en medio de su viaje en carretera, razón por la cual tuvo que ser trasladado rápidamente al hospital más cercano, en donde fue estabilizado.

A pesar de que el cantante ya se encuentra mejor, permanecerá internado durante los próximos días, para que su estado de salud pueda ser supervisado constantemente por los médicos.

Es por esa razón que el intérprete de “Me prefieres a mí” ha decidido hacer algo para calmar la preocupación de sus fanáticos. Es así que ha enviado un mensaje, en el que agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido.

"Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música", comentó.

Asimismo, compartió un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram. “Mi corazón es más de ustedes que mío, por eso no me puedo ir ahora. Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida”, escribió.