Bad Bunny será la estrella protagónica en el espectáculo del descanso del Super Bowl

Bad Bunny durante su presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, la capital de la isla, el último 20 de septiembre. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Super Bowl de 2026 se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero.

El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso en Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera en 2025 en Nueva Orleans en el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

El Super Bowl de 2026 se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero. 

Noticia en desarrollo... 

