Gilberto Santa Rosa, Bad Bunny y otras figuras de la música latina se despiden de Eddie Palmieri

Destacados artistas puertorriqueños de diversos géneros musicales y generaciones recuerdan este jueves con fotos, videos y anécdotas al legendario pianista Eddie Palmieri, fallecido a sus 88 años, dejando un legado indiscutible en la salsa y el jazz latino.

Bad Bunny

Uno de esos reconocidos artistas boricuas que han resaltado la carrera de Palmieri a través de las redes sociales es Bad Bunny, quien aprovechó el tiempo para descargar en sus historias de Instagram fotos de algunas presentaciones que ofreció el difunto músico a través de sus más de 70 años de carrera.

Entre las fotos que publicó hay una en la que el músico aparece cargando uno de sus tantos Grammy que ganó, incluyendo el primero que obtuvo por el disco The Sun of Latin Music a la Mejor Grabación Latina en 1976.

Bad Bunny recuerda a Eddie Palmieri.Fuente: Instagram: Bad Bunny

Bobby Valentín

Otro reconocido músico puertorriqueño que recordó a Palmieri es el legendario bajista, músico y compositor Bobby Valentín, quien en su página de Facebook contó que su gran colega le decía que ellos eran "los últimos dinosaurios" del género de la salsa.

"Su legado musical será recordado siempre por todas las generaciones. Mis condolencias, paz y fortaleza para su familia, amigos y seguidores. QDEP. La música del mundo está de luto. Sentimos esta pérdida. Gracias por tanto, maestro... Descanse en paz Eddie Palmieri", sostuvo Valentín.

Richie Ray

Dentro de esas otras leyendas que han aprovechado el tiempo y han lamentado la partida de Palmieri fue el también legendario pianista Richie Ray, del dúo de Richie Ray y Bobby Cruz.

"Se fué Eddie, maestro del piano y la salsa dura. Eddie fue fundamental para la formación de nuestra música afro caribeña. Extraordinario Eddie, su sonido era fuerte y contundente, y siempre le recordaremos. Paz a su familia" (sic), expresó Ray.

Herman Olivera

Por su parte, Herman Olivera, cantante de la orquesta de Palmieri, pidió en sus redes sociales que "las bendiciones" de su director "lleguen a mí de cualquier parte que estés".

"Descansa en paz, mi querido padre Eddy", indicó Olivera, a quien Palmieri bautizó como 'El sonero del siglo XXI'.

Gilberto Santa Rosa

Otro gran sonero que también se despidió de Palmieri fue Gilberto Santa Rosa, conocido como 'El caballero de la salsa', quien reflexionó que "la música del mundo está de luto" con el fallecimiento del pianista.

"Sentimos esta pérdida. Gracias por tanto maestro... Descanse en paz Eddie Palmieri", añadió.

El Gran Combo de Puerto Rico

A su vez, Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico y otro gran pianista, se unió a los mensajes de despedida para recordar a Palmieri.

"Tu legado musical quedará por siempre en nuestra historia y en nuestros corazones. Nuestras condolencias a su familia y allegados", dijo.

La Sonora Ponceña

Asimismo, la orquesta La Sonora Ponceña, dirigida por el también pianista Papo Lucca, describió a Palmeiri como "un genio del piano, un visionario de nuestra música y un referente eterno para quienes admiramos su arte".

"Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la clase artística. Gracias, Maestro, por tantos años de entrega, por elevar la música latina a lo más alto, su legado nunca morirá. Su música seguirá hablando por usted", apuntó.

Willie Colón

Mientras tanto, Willie Colón publicó en sus redes sociales un extenso pronunciamiento en el que destacó la trayectoria de Palmieri y su impacto en la salsa, así como en los artistas que lo consideran una fuente de inspiración.



"En mi propia vida, Eddie fue más que un ícono musical; fue un amigo y colega cuya calidez y generosidad brillaron tanto en el escenario como fuera de él. Su legado seguirá inspirando a las futuras generaciones de músicos y amantes de la música".



Finalmente, los grupos de plena Plena Libre y Plenéalo también expresaron sus condolencias a Eddie Palmeiri, pues el fallecido músico fue un fiel seguidor y defensor del género autóctono puertorriqueño al componer varios temas en dicho ritmo e interpretarlos en vivo.

