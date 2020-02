La cantante desapareció de los escenarios durante diez años. | Fuente: Instagram

En 2008, la cantante británica Duffy tenía un futuro prometedor. Incluso algunos críticos de la música la consideraban la sucesora de Amy Winehouse luego de que su canción ‘Mercy’ alcanzara los primeros puestos en la lista de los más escuchados. Todos veían en ella una gran carrera, con altas y bajas, pero presente.

Sin embargo, tras lanzar su segundo disco ‘Rockferry’ en 2010, el cual no fue muy bien recibido por la audiencia, Duffy desapareció de los escenarios. Lo cual pasó casi desapercibido tras el surgimiento de Adele, quien con su disco ‘21’ enamoró al mundo.

Una década después, la cantante abrió una cuenta de Instagram en donde este martes narró el motivo que la llevó a su desaparición. Duffy, en un desgarrador testimonio, ha señalado que durante este tiempo estuvo recuperándose de una experiencia traumática.

“No pueden imaginar la cantidad de veces que he pensado si escribir esto, la forma en que lo escribiría y cómo me sentiría después. No estoy completamente segura de por qué es ahora le momento para hacer, pero me siento nerviosa y a la vez liberada”, empieza la cantante de Instagram la cual ya cuenta con casi 33 mil seguidores.

“Muchos se habrán preguntado qué es lo que me ha pasado y por qué desaparecí. Un periodista me contactó para preguntármelo, encontró la manera de comunicarse conmigo y le he contado todo lo que me ocurrió el verano pasado. Él fue bastante amable y me sentí bien contándoselo”, siguió.

“La verdad es que, porfavor créame ahora estoy bien, pero fui violada, drogada y secuestrada durante varios días. Es evidente que sobreviví, pero recuperarme de aquello me ha tomado tiempo. No hay una manera amable de decirlo, pero puedo decir que ahora, después de miles de días que me comprometí a sentirme mejor puedo sentir la luz del sol en mi corazón”, narró.

“¿Cómo iba a ser capaz de cantar desde el corazón si estaba roto? Por suerte poco a poco se ha ido arreglando (…) Si alguno tiene una pregunta, me gustaría respondérsela. Tengo mucho agradecimiento por la amabilidad de estos años y (…) quiero hacer de esto una experiencia positiva”, puntualizó.

Sus seguidores no han dudado en dejarle mensajes de apoyo a la cantante tras la publicación.