Rosalía: “Las uñas simbolizan la feminidad y son un arma”

Rosalía en el video 2Aute Cuture" | Fuente: YouTube

Lo de Rosalía nadie se lo explica. Desde el lanzamiento de su sencillo “Malamente”, que forma parte de su segundo álbum “El mal querer”, su carrera ha ido en ascenso. “Con Altura”, el tema que grabó junto a J Balvin, la consolidó como una de las artistas más oídas de nuestros tiempos.

Y es que Rosalía no solo tiene la voz perfecta para interpretar canciones de flamenco, sino que puede adaptarse a varios géneros de música, como el trap, el pop y el reguetón. Su primera canción junto al reguetonero colombiano, “Brillo” fue prueba de ello. “Puedo tener muchas influencias, peor a mí lo que me gusta es hacer música en español, es lo que me llega al corazón, y el flamenco es mi forma de expresión”, explicó la cantante en una conferencia de prensa.

“AUTE CUTURE”

Hace algunos días, la barcelonesa presentó el video de su canción “Aute Cuture”, título inspirado en la expresión francesa “Haute Cuture”, que significa alta costura y que retrata a una mujer que, luego de superar un desengaño amoroso, aprovecha la seguridad que tiene en ella misma para proyectarla en su estilo y en la moda.

Parte del estilo de Rosalía son justamente sus impresionantes uñas acrílicas, que luce en cada uno de sus conciertos y videoclips, en especial en “Aute Cuture”, en donde las lleva muy largas, doradas y con incrustaciones en pedrería.

“Lo cierto es que me atraía mucho mostrar las uñas como un accesorio muy extravagante, que simboliza la feminidad y, a la vez, nos sirve de arma. Quería que el video fuese totalmente excesivo, algo así como una película de Tarantino”, reveló la artista.

LOS REFERENTES DE ROSALÍA

El pasado jueves arrancó el festival Primavera Sound, que tendrá el 1 de julio como una de las artistas a la española. Estará rodeada, entonces, de artistas Como Miley Cyrus, a quie admira.

“En este festival siento que estoy rodeada de grandes artistas, a las que admiro y me inspiran, desde Miley Cyrus hasta La Zowi o Nathy Peluso. Creo que estamos en un momento en el que hay muchas mujeres en el escenario, me gusta poder dar esa visibilidad y espero que otros festivales den el mismo paso”, comentó.