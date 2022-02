Aeropajitas vuelve a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo disco 'Alma Rota' | Fuente: Aeropajitas

Aeropajitas, una de las reconocidas bandas nacionales de punk rock, regresan a la escena musical con el lanzamiento de su noveno disco "Alma rota", que llega cuatro años después de su última producción "El cielo sangra".

Grabada durante la pandemia y el último proceso electoral, la nueva producción del grupo peruano contiene trece temas donde destaca el punk, rock y hardcore; además cuenta con la novedosa inclusión de teclados.

ARTISTA INVITADO

"Alma rota" incluye la participación de Mosca, cantante de la banda argentina "2 Minutos" y la producción de voz y mezcla del Mono Landavere (Dr. No Paradero, entre otros). El disco fue masterizado en los estudios The Blasting Room de Estados Unidos.

Alma Rota refleja todo lo vivido por la banda y los peruanos en los últimos tiempos, como las protestas sociales de fines del 2020, que están retratadas en el interior del disco por el artista Ambulante Audiovisual (carátula) y con el diseño gráfico de Danilo Laynes.

La producción, que saldrá a la venta en formato vinilo y CD, se lanzará este domingo 20 de febrero. La próxima cita en vivo con la banda será el 12 de marzo en el Centro de Convenciones Festiva.





TRAYECTORIA DE AEROPAJITAS

Aeropajitas es una banda de punk con 28 años de trayectoria formada en 1994 e integrada por Julio Silva "Macha" (voz), Eduardo Nuñez (guitarra), Javier Chunga (guitarra), Luigi Valdivia (bajo) y Bruno Gadea (batería).

A lo largo de su trayectoria, la banda ha realizado giras internacionales y ha compartido escenario con agrupaciones de la talla de Bad Religion, The Offspring y la Polla Records, convirtiéndose en una las agrupaciones más representativas del punk rock en nuestro país y Latinoamérica.

