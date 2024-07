"Son mis ángeles protectores": Amanda Portales agredece a sus seguidores por las muestras de apoyo tras accidente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nacional Amanda Portales cuenta cómo fue su accidente y cómo va su recuperación para regresar a los escenarios.

"Estoy con antibióticos, casi somnolienta", dijo Amanda Portales, quien viene recuperándose de una fractura de pie que tuvo a inicios de este mes. En enlace vía telefónica con Johnny Padilla para el programa En Escena de RPP, la cantante folclórica se mostró feliz que, en estos momentos de angustia, muchos colegas y amigos se han preocupado por ella. "Gracias a todos por los que se han preocupado por mí, artistas y amigos me han llamado para saber sobre mi preocupación".

La intérprete de Vaso de cristal contó cómo fue su accidente que la llevó a ser operada hace unos días en el Hospital Rebagliati: "Fue en una caminata que suelo hacer, no voy por una avenida o por una calle, me gusta tratar de subir los cerros, llegar hasta donde se pueda y volver, eso hago los fines de semana".

Sin embargo, cuando estaba bajando para poder llegar al punto de inicio, se cayó. "Traté en lo posible de no caer. Me di la vuelta y con mi pie izquierdo traté de aguantar, pero no pude", recordó Amanda Portales. Su hija y su esposo se asustaron por lo que llamaron a emergencias ya que "mi pierna estaba colgando".

"En Alcántara no tenían traumatólogo y me derivaron al Rebagliati. El dolor era insoportable, no lo puedo describir. Estuve desde ese día en emergencia (5 de julio) y, al día siguiente me dijeron que me iban a operar el lunes 8, pero me salieron ampollas a los costados de la pierna y no podían operarme. Recién el 17 de julio ingresé a cirugía", agregó la apodada ‘Novia del Perú’.

¿Cuándo regresará Amanda Portales a los escenarios?

"Serán unos tres o cuatros meses lejos de los escenarios. Ya pasé por el peor momento. Después de que pasé el peligro, viene la recuperación. Tengo que estar dos semanas en cama y después viene la rehabilitación", dijo la artista lamentando que no podrá estar con su público en las fechas pactadas tras postergarlas por su accidente.

En cuanto al evento que tenía a fines de agosto en el Gran Teatro Nacional, los doctores le recomendaron que, si va a dar el show, tendría que ser sentada porque no aguantaría estar tanto tiempo de pie. Como es de conocimiento, Amanda Portales no solo canta, también baila y va de un lado a otro por el escenario, así que decidió aplazar sus presentaciones. "La cita que tenía a fin de agosto será para el sábado 23 de noviembre en GTN. Pedirles a las personas que no afectará las entradas que tienen y si desean que se les devuelva el dinero, comuníquense con Teleticket y yo lo entenderé", agregó.

Finalmente, Portales agradeció a su público a quienes cariñosamente los llama "mis ángeles protectores" ya que, gracias a ellos, "hacen que Amanda Portales siga en este difícil camino del arte". Asimismo, la intérprete espera con ansias celebrar sus 60 años de carrera, las 'Bodas de diamante', en 2025. "Cuando estoy en el escenario, bailo, canto, voy de un lugar a otro. Me voy a recuperar y lo voy a hacer. Gracias a todos".

