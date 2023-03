Fue entrenadora de la primera, segunda y ganadora de la tercera temporada de La voz Kids. | Fuente: Instagram

La intérprete peruana Anna Carina, que hace poco lanzó su nuevo tema Tú y Yo, resaltó que los medios de comunicación tradicionales siguen siendo importantes para su carrera musical. Mas allá del alcance que tienen las redes sociales, la cantante asegura que la radio es una plataforma trascendental para la difusión de su propuesta.

"Yo creo que los medios tradicionales siempre van a ser importantes, sobre todo el tema de la radio. El tema de las redes sociales también ayuda mucho para la difusión de una campaña o de una canción, pero es como una suerte de termómetro para ver si la gente conecta o no", indicó a RPP Noticias.

Aunque estuvo a punto de dejar la música, entendió que esta decisión no era la correcta, especialmente cuando esta expresión artística le ha permitido experimentar "la verdadera libertad".

"Hace un tiempo pensé en dejar la música, entre el segundo y tercer disco. Estuve haciendo otras cosas, estudié publicidad, estuve trabajando en un banco y un par de años probé la vida normal, de un ser humano. Ahí me di cuenta que lo mío era la música", comentó.

"Me gusta que cada día sea distinto y eso es lo que me da la música; me da variedad, un día puedo estar en entrevistas, otro día puedo estar componiendo o tal vez ir de gira. Lo que me gusta de mi trabajo es que soy dueña de mis tiempos, yo decido cuándo parar, es difícil, pero me gusta tener esa libertad", explicó.

Incursión en el mundo de la moda

Anna Carina no solo es talentosa para la música, también es una próspera empresaria en el mundo de la moda. Hace poco inauguró su tienda de ropa con el respaldo de su propia marca "Anna", como suelen llamarla las personas de su entorno.

"Estoy bastante contenta con la colección porque creo que refleja mi personalidad fuera del escenario. Para escoger la colección saqué toda la ropa de mi closet; yo creo que el nombre refleja perfectamente lo que es la marca, porque es mi lado íntimo, mi lado minimalista y 'Anna' es como las personas más cercanas a mí me dicen de cariño", precisó.

A pesar de mantenerse ocupada, la cantante no le cierra las puertas a la televisión, incluso dijo que se animaría a compartir un programa con María Pía, su hermana.

"Ser mamá y ser esposa, eso creo que es bastante. Por ahora estoy bien, obviamente no le cierro las puertas a las propuestas de televisión porque también la disfruto, siempre y cuando sea relacionado de alguna manera con la música. El otro día fui al programa de María Pía y me decía: 'Oye, podríamos hacer algo', la verdad es que me siento muy cómoda cuando estoy con mi familia", afirmó.

Nuevo sencillo

Anna Carina, inició este 2023 con música y esta vez con el tema Tú y Yo, que cuenta con la colaboración del cantante urbano "Reggi El Auténtico". La artista también comparte créditos con Florentino Primera, el exintegrante de Salserín.

El videoclip de Tú y Yo se grabó en Miami, Florida; bajo la dirección de Guillermo Figueredo, quien ha trabajado antes con CNCO, Nacho, Gente de Zona y Noriel.

"Me acuerdo haber contactado al productor Yasmil Marrufo, nosotros ya teníamos una amistad y ya habíamos compuesto en varias sesiones y cada vez que yo llego le digo: '¿Cuándo nos vamos a juntar?' Él fue quien me presenta a Florentino Primera", narró.

"A Reggi no lo conocía, pero sabía que era compositor de artistas como Nicky Kam, Daddy Yankee, Nacho, JLo. Yo tenía su voz grabada en la referencia del tema y decía: ¿A quién voy a encontrar que supere esto que me encanta? Entonces le dije si se animaba a cantar esta música conmigo y así quedó", comentó.

Tú y yo es una canción de amor que describe ese sentimiento de dos personas que están enamoradas y están pasando por un momento pleno en su relación de pareja.

La cantautora peruana estrenó este nuevo single en el festival "Amor bajo las estrellas 2" realizado el 14 de febrero, en el Estadio San Marcos, dónde además interpretó a dúo Somos uno, con el cantante argentino Axel.

