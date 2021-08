Anna Carina Copello marca su regreso a la música con "Nocivo", después de nueve meses de pausa. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Erick Quituizaca

Desde Miami, EE.UU., la cantante Anna Carina lanzó su nuevo sencillo “Nocivo”, un tema sobre las relaciones tóxicas que resalta más su lado más oscuro y sensual, según detalla para RPP Noticias. Asentada por completo en el extranjero, aunque no para siempre, asegura que ha salido de la zona de confort y está avanzando en su carrera musical.

Conversamos mediante un enlace de videollamada con la reconocida artista peruana acerca de su más reciente producción musical tras nueve meses de pausa, la experiencia de trabajar fuera del Perú y la posibilidad de regresar como entrenadora al programa “La Voz Perú” en un futuro.

¿Cómo te sienta trabajar en Estados Unidos?

Es una aventura bonita. El salir de tu país es salir de tu zona de confort; pero siempre he pensado que cuando sales de tu zona de confort creces de alguna manera. Estamos aquí hace varios meses, lo veo como una maestría, porque estoy fuera de mi país por un tiempo donde tengo acceso a muchos contactos y nuevas experiencias para, en un futuro, regresar nuevamente a mi país recargada de nuevos conocimientos y experiencias. Estoy avanzado muchísimo con mi carrera, aquí es donde yo compongo y produzco mis canciones. El estar más tiempo aquí me ha permitido tener un abanico de opciones mucho más grande.

Estás acompañada de tu familia…

La idea fue de mi esposo, en realidad. Yo suelo ser un poquito más conservadora, me costó un poco decir “ya”, pero dije como está la situación y todo, a veces es bueno arriesgar un poco. Lo que yo hacía normalmente, cuando no existía la pandemia, era venir acá a Miami a escribir y grabar por dos semanas máximo y regresaba a Lima para mis compromisos laborales, mis giras y conciertos. Pero cuando empezó la pandemia todo se vio estancado, y encontramos la oportunidad para vivir esta experiencia distinta.

En el Perú se están reactivando los conciertos poco a poco, pero aún es lejano regresar a lo de antes de la pandemia.

Con plazas más pequeñas, sí estoy al tanto de todo. Lo que más quiero y rezo es que todo vuelva a la normalidad, porque lo que el artista, el cantante o la agrupación más extraña es el contacto físico con el público, el aplauso. Ese calor que te lo da solo en vivo, no de manera virtual.

Anna Carina, cuéntame acerca de “Nocivo”. ¿Cómo se te ocurre la idea detrás de este nuevo sencillo?

“Nocivo” es mi nuevo bebé que nace después de nueve meses, habla de una adicción a las relaciones tóxicas. Es una canción que salió en equipo, no la compuse sola, la compuse con tres compositores venezolanos. Casi siempre en todas mis composiciones primero sale la melodía, y esta tenía un mood distinto a mis canciones anteriores. Era un poco más oscura y misteriosa. Utilizamos una temática que creo que es muy común en muchas parejas, es algo triste, pero sucede. Nos ha pasado con una relación tormentosa, tóxica, nociva.

Decías al comienzo lo de salir de la zona de confort y hoy estás trabajando en otro país, siento que con esta canción estás probando algo nuevo. ¿Crees que tu música está absorbiendo nuevos estilos desde allá donde estás?

No necesariamente. Esta canción la tenía compuesta desde antes de que inicie la pandemia, sino que a veces es encontrar el momento preciso para ver qué canción lanzas, porque tenemos ya un abanico de opciones, otras canciones con diferentes moods. Pero yo creía que este nuevo comienzo tenía que empezar con “Nocivo”, no sé por qué, era mi feeling de algo distinto. Siempre me gusta entre canción y canción no mostrarte más de lo mismo, mostrar una Anna Carina distinta. En este caso, siento que es una más madura y explorando mis terrenos un poco más sensuales.

¿Qué es lo que más destacas de este proceso de reactivación musical?

Me siento con más energía que nunca. Siento que esta pausa entre comillas de no haber lanzado nueva música ha sido necesaria, porque lo que he hecho es componer, escribir y grabar mucho. Me ha permitido tener como un banco de canciones para yo poder qué elegir, antes trabajábamos un poco sobre la marcha. Ahora me he tomado mi tiempo para ya nunca parar (risas), tenemos preparada mucha música y material este año, para que no haya tanta pausa entre canción y canción. Querían nueva música, ahora no va a faltar.

Que estés en EE.UU. también te abre una puerta a que te escuchen muchos más públicos a nivel internacional.

Totalmente. Y sobre todo a nivel de contactos lo que uno puede lograr. Cada semana tienes siempre la oportunidad de conocer a alguien importante en la industria, eso te nutre muchísimo. El conseguir nuevos contactos te ayuda en la posibilidad de trabajar con nuevos compositores con los que no habías tenido la oportunidad de trabajar antes. Lo único es que extrañas mucho tu país y la comunidad de tu hogar. Pero lo vale, porque sabes que es un tiempo que va a ser limitado.



¿Anna Carina regresa al Perú?

Esa es la idea, la cosa es que se reactiven los conciertos y uno vuelva con ganas de hacer los conciertos, las giras, que es lo que más disfruto de mi carrera.

Y ya que lo mencionas… ¿En algún momento te gustaría regresar al programa “La Voz Perú”?

Por supuesto que me encantaría. Esa respuesta es positiva, porque tuve la oportunidad de trabajar en tres temporadas de “La Voz Kids” y fue una experiencia que hasta ahora la recuerdo con tanto cariño. La disfruté muchísimo, estás en el rubro de la televisión, pero haciendo relacionado directamente a la música. Te permite enseñar y compartir tus experiencias con personas nuevas que están con todas las ganas de comerse el mundo, y lo que más necesita es recibir consejos de personas que ya hayan pasado por eso. Yo les puedo compartir lo bonito, lo feo, lo amargo, todo.

¿Qué cosas nuevas te atreverías a probar a futuro a nivel profesional?

Algo que me he atrevido hacer este año es probar trabajar desde otro país, eso definitivamente ha sido una aventura. Otra de las cosas que siempre tengo en mente y me gustaría incursionar es el poder cantar en otro idioma. De repente alguna canción en inglés, es un idioma no es que lo domine al 100 %, pero sí lo entiendo y lo hablo. Es algo que también no he hecho hasta ahora, me has visto explorando en todos los terrenos, hasta en salsa, pero creo que algo que está en mis pendientes es poder cantar en otro idioma.

A comienzos de agosto, Anna Carina lanzó la canción “Nocivo”, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. La intérprete regresa a la música tras nueves meses de pausa, debido a la pandemia y un propio receso para producir más ideas de composiciones y melodías.

