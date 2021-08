Daniela Darcourt a quienes la critican por estar en "La Voz Perú": "Todo el mundo se cree cantante". | Fuente: Instagram

En la última edición de “La Voz Perú”, Daniela Darcourt se dirigió a los televidentes quienes son fanáticos del programa para defender al participante Stefano Grande de los ataques que recibe en redes sociales, tal y como lo hizo Mike Bahía hace una semana.

Sin embargo, la salsera también criticó a quienes no saben de música y no están sentados en una silla de entrenador como ella y sus compañeros, por lo que los defendió de los malos comentarios.

“Últimamente todo el mundo se cree músico, bailarín, pintor, estratega, cantante, hasta entrenadores. Es muy fácil estar detrás de una pantalla de un celular y decir lo primero que se nos ocurra para hacerle daño a otros”, dijo Daniela Darcourt.

Después, se dirigió al participante que recibió mensajes homofóbicos por su participación en “La Voz Perú”: “Yo siempre he dicho que la música y el arte en general une los corazones y eso es algo que tú debes tener. Todos estamos aquí sentados por una razón”, sostuvo la artista.

Daniela Darcourt se defiende de las críticas

Respondió fuerte y claro a sus críticos. Daniela Darcourt, entrenadora de “La Voz Perú”, utilizó sus redes sociales para hacer un alto a las críticas de diversos internautas, que van desde pedidos de humildad y que deje cantar a los concursantes.



“Cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo, vas a cobrar mil dólares’, ‘si tú haces ejercicio y te ves delgada, vas a ganar más’. Hoy me visto como me da la gana y soy como me da la gana, hablo como me da la gana y soy como me da la gana”, comenzó diciendo en una historia de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Daniela Darcourt recibió una serie de comentarios negativos por sus seguidores luego de que le dijeran que no hablaba como peruana, sino que imitaba a Mike Bahía.

Sin embargo, la intérprete de “Señor mentira” recalcó que hay una razón por la que está en “La Voz Perú”: “Soy como me da la gana y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser”, acotó.

