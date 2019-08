Jhovan Tomasevich defiende la inclusión de bandas de cumbia en el festival "Vivo X el Rock". | Fuente: Instagram

Esta mañana, el festival Vivo X el Rock hizo público el afiche oficial de los artistas que estarán presentes en su edición número 11, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de noviembre en un gran despliegue de cuatro escenarios dentro y fuera del Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

Los nuevos headliners del evento son nada menos que la banda estadounidense Interpol y los galeses Bullet For My Valentine, quienes se unirán a otra bandas como Slipknot y The Strokes para tocar en una noche inolvidable.

Sin embargo, no son las anteriores agrupaciones las que ha generado un debate en redes sociales; sino más bien la invitación de artistas como Deyvis Orosco, Armonía 10 y la cantante que fusiona el pop con el folclor, Wendy Sulca.

Sobre esta situación se ha pronunciado el vocalista de la banda Zen, Jhovan Tomasevich, quien ha hecho uso de sus redes sociales para defender la inclusión de bandas de cumbia en el conocido festival.

“Las redes sociales son un caos porque hoy por la mañana se reveló el nuevo cartel de ‘Vivo x el Rock’, el que hoy por hoy es el festival más importante de nuestro país. Muchos han quedado sorprendidos, pero les voy a decir porque yo no, y es porque hace más de 3 años que vengo trabajando en Movistar Música y desde el inicio nos dimos cuenta que el Perú no es cumbia, no es rock, no es pop”, reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram y Twitter.

Para Tomasevich los peruanos debemos aceptar los diversos géneros que suenan en nuestro país y que son disfrutados por la gente. “Perú es una mezcla de todos los géneros, los peruanos hemos adoptado los diferentes géneros que se hacen y suenan en nuestro país a diferentes momentos de nuestras vidas, así que de eso se trata. No me extraña como ha cambiado, a estas alturas creo que es algo más grande. Podrán decir muchas cosas del festival, pero no podrán decir que va a faltar diversión”, apuntó.