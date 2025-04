Se cumple un mes del fallecimiento de Paul Flores: el emotivo homenaje de su esposa al cantante de Armonía 10

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A un mes del fallecimiento de Paul Flores, cantante de la agrupación peruana Armonía 10, su esposa Carolina Jaramillo compartió un conmovedor mensaje en redes sociales, recordando al amor de su vida y anunciando su retorno a los escenarios.

“Se cumple un mes desde que partió el amor de mi vida, mi esposo. Su ausencia me duele en el alma cada día, y aún me cuesta aceptar que ya no está con nosotros”, expresó en un texto que acompañó con un video donde aparece cantando.

En el mismo mensaje, la cantante explicó su decisión de retomar su carrera musical, no porque el dolor haya desaparecido, sino por una razón profundamente personal: su hijo.

“He decidido volver a cantar… no porque el dolor haya pasado, sino porque debo seguir adelante por nuestro hijo, quien depende de mí”. Jaramillo también reveló que la música se ha convertido en su único sustento en este momento tan difícil y que encuentra fuerzas en el recuerdo y el legado de Paul.

“Sé que Paul querría verme de pie, luchando, cantando con el corazón como siempre lo hicimos. Gracias a quienes me acompañan en este proceso tan duro. Cantaré con el alma rota, pero con amor eterno”, concluyó. El emotivo homenaje ha generado una ola de solidaridad y apoyo por parte de sus seguidores, quienes han aplaudido su valentía y entereza en medio del duelo.

Paul Flores falleció en marzo de 2025, dejando un gran vacío en el mundo de la cumbia peruana y en el corazón de sus fans.

¿Qué pasó con Paul Flores, cantante de Armonía 10?

El cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, murió luego de que el bus en el que se encontraba junto con los otros miembros de la agrupación fuera atacado a balazos por desconocidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, entre las avenidas Próceres de la Independencia y El Sol, cerca de la Estación San Carlos del Metro de Lima.

Según información a la que tuvo acceso RPP, la unidad, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptada por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Los delincuentes habrían exigido al conductor del bus a detenerse, pero ante su negativa, abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital Hipólito Unánue, donde perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

¿Quién fue Paul Flores?

Paul Flores García, conocido como el 'Ruso', nació el 21 de septiembre de 1984, en Piura. Desde joven mostró una profunda pasión por la música, iniciándose en la cumbia a los 17 años como parte de Armonía 10. Aunque en algún momento se alejó de los escenarios, su talento lo trajo de vuelta a los 21 años, consolidándose como una de las voces más queridas y emblemáticas del grupo.

A lo largo de su carrera, Flores recorrió todo el país, ganándose el cariño de miles de seguidores. A pesar de las dificultades, regresó con fuerza tras la pandemia, recibiendo un cálido recibimiento de su público. En su vida personal, estaba casado con Carolina Jaramillo, con quien tenía un hijo.

En cuanto a su carrera artística, 'Ruso' había lanzado recientemente Pendejerete, una colaboración con la cantante Leslie Shaw, que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos más escuchados entre sus seguidores. A pesar de su naturaleza reservada, Flores siempre compartió con sus fans su amor por la música y su constante trabajo por ofrecer lo mejor en cada presentación.

RPP Data Cronología de ataques y extorsiones contra orquestas y artistas en Perú A raíz del trágico desenlace de Paúl Flores, cantante de Armonía 10, presentamos una cronología de los principales hechos de violencia que han afectado al gremio musical en los últimos meses en nuestro país. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00