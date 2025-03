Jhovan Tomasevich sobre la marcha contra la inseguridad: "Creo que la presidenta no está comprendiendo el mensaje"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jhovan Tomasevich, líder de la banda Zen, participó en la marcha contra la inseguridad realizada el viernes, 21 de marzo, en el Centro de Lima. La manifestación contó con la presencia de diversos artistas nacionales, quienes exigieron al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República tomar medidas concretas para frenar la ola delictiva en el país, que la semana pasada acabó con la vida del Paul Flores, cantante de Armonía 10.

Jhovan Tomasevich y su postura sobre la movilización

En entrevista para el programa Ampliación de Noticias de RPP, Tomasevich resaltó la importancia de que las orquestas de cumbia lideraran esta movilización, debido a su gran alcance e impacto popular. En ese sentido, consideró necesario unirse a la causa como parte del gremio artístico.

"Si las orquestas de cumbia hacen este llamado a salir a las calles, creo que esto será un seguro para la gente. Al vernos al frente, la Policía y las autoridades no recurrirán a la violencia ni atacarán. Decidí sumarme porque pensé: 'Si las orquestas salen, lo justo es que todos los gremios artísticos apoyen esta marcha'", mencionó.

Críticas al Gobierno de Dina Boluarte

Al ser consultado sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que podría nombrar como ministro del Interior a alguien "tan valiente" como el recientemente censurado Juan José Santiváñez, el músico cuestionó la actitud de la mandataria.

"Creo que la presidenta no está comprendiendo el mensaje. Lo más preocupante es que anoche se mencionaba la posibilidad de reubicar a Santiváñez en otro cargo. Estas declaraciones son una clara provocación, y el Gobierno no parece entender que esta marcha representa una manifestación pacífica como no se veía en mucho tiempo. Es probable que sea la chispa que impulse a más personas a seguir saliendo a las calles para expresar su descontento", comentó.

El cantante también criticó la falta de respuestas concretas ante las demandas ciudadanas y pidió que el Congreso de la República adopte un plan real para combatir la delincuencia. "Es tarde para un cambio total de Gobierno, pero el Congreso que lo sostiene debe ejecutar medidas que realmente traigan cambios", agregó.

Propuestas y expectativas tras la marcha

Respecto a las posibles soluciones para la crisis de inseguridad, Tomasevich señaló que el primer paso es que el Gobierno deje de ignorar el clamor popular.

"El Gobierno no tiene el respaldo del pueblo, lo dicen las encuestas. Cuando Dina habla de que la gente la apoya, está hablando de un 3%, con el error estadístico podría ser el 1%. Que la presidenta deje de aplaudir y felicitar la labor de ministros que están siendo cuestionados", expresó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de futuras marchas si el Gobierno continúa sin atender las demandas ciudadanas. "Ojalá que no sea necesario (volver a marchar), y que el Gobierno entienda que ignorar las peticiones de la gente no es la fórmula", concluyó.

Jhovan Tomasevich participó en la marcha contra la inseguridad que se llevó el viernes 31 de marzo en el Centro de Lima. | Fuente: RPP

