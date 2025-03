Luis 'Gato' Bazán relata cómo recibió la noticia del asesinato del cantante de Armonía 10: "No lo podía creer"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis 'Gato' Bazán, exanimador de Armonía 10, indicó que durante su permanencia en la reconocida orquesta de cumbia nunca fue testigo de amenazas o extorsiones. Su declaración surge a raíz del asesinato del cantante Paul Flores, conocido en la agrupación como 'Ruso'.

Bazán mencionó a RPP que fue uno de los primeros en enterarse de la trágica noticia, aunque inicialmente pensó que se trataba de otro músico.

"Fui cauto en eso, porque hay muchas noticias de ese tipo que vuelan y son falsas. Llamé al chofer y me dice que estaba en el hospital: 'Está muerto el Ruso, por favor no le diga nada a la esposa'. No lo podía creer, pasó un par de horas y los promotores me llamaban o me escribían para saber si era cierta la noticia", relató.

'Gato' Bazán fue víctima de asalto cuando estaba en Armonía 10

Cuando se le preguntó sobre si había sido víctima de extorsionadores o amenazas cuando pertenecía a las filas de Armonía 10, el exanimador negó haber sido testigo de tales hechos.

"No, en Armonía 10 no habían amenazas. Hubo una vez un asalto en Aguaytía, entre las ciudades Tingo María y Pucallpa, esa zona era peligrosa. Habíamos alquilado unos autos y uno de ellos fue asaltado; ahí estaba Macuco. No habían chantajes o llamadas, tampoco hubo pleitos en los conciertos de Armonía 10", aseguró.

En julio de 2021, Luis 'Gato' Bazán anunció su salida de la reconocida orquesta de cumbia para emprender su propio proyecto musical. En respuesta, Armonía 10 le dedicó un mensaje de despedida, deseándole éxito en su proyecto.

Instalan estrado en exteriores de casa de Paul Flores para homenaje

Armonía 10 de Piura anunció que rendirá un homenaje a Paul Flores este martes 18 de marzo. El tributo se llevará a cabo frente a la casa de sus padres en Piura, específicamente en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, distrito de Veintiséis de Octubre. Para la ocasión, se instaló un escenario, donde también se espera la presencia de otras agrupaciones y artistas.

Familiares, amigos y admiradores del querido 'Ruso' se acercan al lugar para despedir sus restos. Para ello se instalaron rejas metálicas para mantener el orden, también hay efectivos policiales que resguardar la zona. La familia solicitó respeto a su privacidad y ha informado que no dará declaraciones.

Finalmente, el entierro se llevará a cabo el miércoles por la mañana en el cementerio Camposanto Mapfre, en el distrito de Castilla.