Armonía 10: cronología de ataques y extorsiones contra orquestas y artistas en Perú

A raíz del reciente ataque al autobús de la orquesta Armonía 10, que causó la muerte de su cantante Paul Flores, varios artistas y agrupaciones han denunciado ser víctimas de extorsión. De acuerdo con la mayoría de testimonios, delincuentes les enviaban mensajes intimidantes, amenzándolos de atentar contra sus vidas.

Esta es una cronología de los principales hechos de violencia registrados contra el gremio musical en los últimos meses.

Febrero 2024: Amaranta denuncia amenazas de extorsión

La cantante Karina Benites, integrante de Amaranta, hizo públicas las amenazas de extorsión que ella y su equipo recibieron en febrero de 2024, tras ofrecer una serie de presentaciones en el norte chico del país. Según detalló en RPP, los delincuentes tenían información detallada de sus movimientos.

"Estoy preocupada por la situación que también aqueja al ambiente artístico", declaró Benites. "Hemos recibido mensajes amenazantes en video que nos generan miedo. Los extorsionadores nos estaban solicitando una cantidad considerable de dinero, dijo.

En ese sentido, la cantante hizo un llamado a las autoridades frente a esta situación: "Estamos viviendo una inseguridad que cada día es más terrible. Les pedimos a las autoridades que, si realmente buscan el bienestar de nuestro país y si está en su agenda la seguridad, pues enfrenten a estas mafias".

Mayo 2024: atentado en exteriores del concierto de Agua Marina y Los Ronish

Un ataque con disparos y una granada ocurrió en el local Tintay Internacional, en Villa María del Triunfo, donde Agua Marina y Los Ronish de Bolivia tenían previsto ofrecer un show. Aunque no se reportaron víctimas, hubo daños materiales.

El incidente fue reportado por vecinos al Rotafono de RPP, y los organizadores presentaron la denuncia correspondiente. La Policía Nacional no descartó que fuera un caso de extorsión.

El comunicado de Agua Marina siguió con un llamado enfático: "Nos unimos al clamor ciudadano y hacemos un llamado a las autoridades para que presenten soluciones concretas que verdaderamente beneficien a todos los peruanos". El mensaje fue firmado por los hermanos Quiroga Querevalú, líderes de la banda.

Noviembre 2024: asalto y muerte de vocalista de Hermanos Guerrero

El 3 de noviembre, la orquesta Hermanos Guerrero fue atacada por seis delincuentes armados en plena carretera rumbo a Chiclayo. En el hecho, los criminales dispararon y le quitaron la vida a la vocalista Thalía Manrique Castillo.

Según contó una de las víctimas del asalto, el grupo se encontraba en un bus que iba por la carretera a Ñunya Jalca cuando alrededor de las 5 de la mañana fueron interceptados por al menos seis delincuentes, quienes se apoderaron del dinero y de los instrumentos de la orquesta, disparando en su huida.

Diciembre 2024: Ataque al bus de Armonía 10 y La Única Tropical

El 1 de diciembre, el bus de Armonía 10 fue baleado en Callao. A pesar de los disparos, no hubo heridos. El mismo día, el bus de La Única Tropical sufrió un ataque similar con los integrantes dentro del vehículo.

En esa ocasión, Arturo Lozada, representante de Armonía 10, dijo a RPP que había recibido mensajes amenazantes a través de WhatsApp de desconocidos, quienes le pedían 20 mil soles para no atentar contra los artistas.

Por otro lado, La Única Tropical emitió un comunicado pidiendo al Gobierno que haga un alto a la ola de inseguridad que aqueja el país.

"Invocamos la acción inmediata de nuestras autoridades e instituciones que dirigen nuestro país a fin de que se sirvan detener a estas personas que atentan contra nuestro derecho al trabajo, el cual es sustento de nuestras familias", manifestaron.

Diciembre 2024: extorsión contra Toño Centella

A vísperas de la Navidad 2024, Antonio Domínguez, conocido en la música como Toño Centella, denunció a través de sus redes sociales ser víctima de extorsionadores que han atentado contra su seguridad y la de su familia.

Desconocidos habían lanzado explosivos en la vivienda del cantante en Comas, dañando su vehículo. El artista manifestó que se encuentra prácticamente aislado debido a las amenazas que ha recibido.

"Me siento mal por todas estas cosas, no he hecho nada. Atentan contra mi casa, mi familia. Quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle y veo una moto aquí, allá, y la policía, bien gracias", expresó.

Centella también compartió detalles sobre las intimidaciones: "Me escriben de números desconocidos, lo único que hago es bloquearlos, no les contesto. Parece que eso les molesta", añadió. Según contó, el pasado martes le pidieron dinero, y el viernes siguiente lo amenazaron con un explosivo en su domicilio. "Yo no he hecho nada", lamentó.

Marzo 2025: explosión en club campestre Chepita Royal

El 15 de marzo, un artefacto explosivo fue detonado en los exteriores del club campestre Chepita Royal, en el distrito de Puente Piedra, en la provincia de Lima.



El hecho, que generó pánico entre las familias que disfrutaban en el establecimiento, dejó al menos 11 personas heridas.



A pesar del incidente, el espectáculo en el club continuó con normalidad, ya que las actividades dentro del establecimiento no se vieron interrumpidas inmediatamente después del atentado.

Reacciones de la comunidad musical

Ante estos atentados, orquestas como Grupo 5 y Corazón Serrano habían alzado su voz contra la inseguridad, exigiendo una acción inmediata por parte de las autoridades para frenar la creciente ola de violencia en el Perú.

En un comunicado, el Grupo 5 había advertido la situación de sus colegas. "¿Qué más tiene que pasar? Nadie se encuentra libre de ser los siguientes afectados. ¡El Perú merece vivir en paz!", expresó.

Del mismo modo, Corazón Serrano mostró su rechazo al panorama que atraviesa el Perú. "Hacemos un llamado a nuestras autoridades a accionar y frenar la impunidad de estas personas que equivocadamente tienen acciones que atentan en contra de nuestra vida y perjudican nuestro trabajo honesto", indicaron.