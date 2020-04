Armonía 10 lamenta muerte de miembro de su equipo por COVID-19 y alerta colapso en hospitales de Piura

Intergrante de Armonía 10 falleció por COVID-19. | Fuente: Facebook

El nuevo coronavirus ha alcanzado a la agrupación de cumbia Armonía 10. El grupo musical lamentó, a través de su cuenta de Facebook, el fallecimiento de uno de sus integrantes.

Elías Ramos Córdova, técnico de Armonía 10, falleció por COVID-19 y, según señaló la orquesta, su deceso se dio en los exteriores del hospital Santa Rosa de la región Piura.

"El día de hoy, la familia de Armonía 10 se viste de luto una vez más, enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos de quien en vida fue, Elías Ramos Córdova, técnico personal de nuestros equipos quien ha fallecido el día de hoy a tempranas horas de la mañana a causa del COVID-19 en las afueras del hospital Santa Rosa, porque el nosocomio ya no tiene espacio para albergar más pacientes", anotaron en la red social.

"Lamentamos mucho su partida, siempre fue un hombre muy dedicado a su trabajo, a su familia y a Dios. Todos lo conocíamos con el sobrenombre de "súper" puesto que era un trome en su trabajo", añadieron sobre su compañero de trabajo.

En ese sentido, Armonía 10 hizo un llamado a las autoridades y advirtió del colapso de los hospitales en Piura. Asimismo, pidieron a la población a cumplir con la cuarentena para evitar contagiarse del nuevo coronavirus.

"Hacemos llamado a las autoridades, todos los hospitales de la región Piura ya colapsaron, no hay equipos y los contagiados solo esperan morir, es una lamentable realidad", afirmaron.

"Perú, les rogamos que respeten las normas del Gobierno, todos estamos perdiendo seres queridos porque la mayoría es inconsciente y como el muerto no es suyo, no les duele. Cómo es posible que sabiendo la situación del país, hagan largas colas para comprar un producto que NO es de primera necesidad!!!. Todos juntos podemos parar todo esto., Quédense en casa, por favor", señalaron los miembros de Armonía 10.