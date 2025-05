Carlos Rincón aclara disputa legal con Leslie Shaw y reafirma su autoría de 'Hay niveles'

El compositor peruano aseguró en RPP que nunca cedió la titularidad de la canción y que, a través de los abogados de Leslie Shaw, le ofrecieron dinero para que no luche por la autoría.

El reconocido compositor peruano Carlos Rincón, autor de éxitos como Ritmo, color y sabor (Eva Ayllón), Lárgate (Hermanos Yaipén) y Pecadora (Grupo Néctar), se pronunció sobre el conflicto legal que mantiene con la cantante Leslie Shaw por la canción Hay niveles, tema del cual asegura ser el autor absoluto.

En entrevista con el programa En Escena de RPP, Rincón explicó que el origen del conflicto está en un documento firmado en inglés, en el que se habría interpretado erróneamente una cesión del 20 % de derechos patrimoniales a favor de Shaw. Sin embargo, el compositor sostiene que nunca cedió la titularidad de la obra y que ese porcentaje era únicamente sobre regalías derivadas de una posible distribución en el extranjero, bajo gestión de la artista.

“Yo entrego la obra, el artista triunfa, Apdayc me paga las regalías y listo. En el caso de Leslie, firmamos un acuerdo para que ella, como representante, pudiera llevar mis canciones a Estados Unidos, y si había beneficios, ambos salíamos ganando”, señaló Rincón.

Martín Gutiérrez, su abogado y especialista en derecho de autor, respaldó la postura del compositor: “Carlos Rincón es titular del 100 % de Hay niveles y Pendejerete. La cesión firmada no equivale a entrega de paternidad ni titularidad. En derecho de autor, el creador conserva siempre sus derechos morales, como el de paternidad, que son intransferibles".

Además, mencionó que el autor decide cómo se va a dar a conocer la obra y también su integridad, como el hacer un arreglo, modificar o adaptar. Esto quiere decir que, si Carlos Rincón firmó un documento donde le entregó el 20 % de la obra, eso queda nulo porque no puede desprenderse del lado paterno. Por ese motivo, Apdayc tendrá que actuar conforme a la ley. "Por más que la obra se encuentre registrada de un modo ahora, si se tiene pruebas de anterioridad, se puede cambiar. Los abogados de Leslie Shaw le dijeron que Carlos tenía todas las de ganar porque la canción es obra de Carlos al 100 %", afirmó.

Acusaciones y respuesta pública

Carlos Rincón también respondió a las declaraciones de Leslie Shaw en el programa de Magaly Medina; donde, según él, la artista aseguró que el compositor habría condicionado la grabación de la canción a hacerlo con su propia agrupación. Rincón desmintió tajantemente esa versión.

“Es falso. Yo jamás impuse condiciones ni usé groserías. Incluso grabé la primera reunión. Le ofrecí un acuerdo justo: que devuelva la paternidad de lo que no le pertenece y, a cambio, le daba exclusividad de las canciones por un año, además de producirle dos temas completos, con músicos, estudio, y todo el material a su nombre”, explicó el compositor.

Rincón también cuestionó las promesas del entorno de Shaw, quien, según él, a través de los abogados de la cantante, le ofrecieron compensación económica y proyección internacional, incluyendo llevarlo a los Grammy. El compositor afirmó que no ha aceptado dinero alguno y criticó la falta de compromiso de la artista durante la producción. "Me dijeron: 'Ella quiere un monto económico, no va a dar la paternidad. Diga el número sin temor'. Yo le contesté que Leslie, en esta producción, no trajo ni una botella de agua para un músico. Si ella no trajo ni una galleta, ¿va a aceptar cualquier monto?”, expresó indignado, afirmando que no aceptó dinero, ya que lo único que quiere es la autoría.

El compositor confirmó que tomará medidas legales para rectificar el registro de la canción ante Apdayc, a fin de que quede constancia de su autoría al 100 %. Añadió que su intención no es perjudicar a nadie, pero sí proteger su obra y el trabajo de años.