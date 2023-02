César Vega es un salsero peruano, nacido en Huacho, más conocido como el 'Sonerito de Huacho'. | Fuente: Instagram

El cantante César Vega sorprendió a más de uno luego de anunciar que se retira de los escenarios de manera temporal. Por medio de sus redes sociales, el salsero informó que no cantará hasta nuevo aviso.

Si bien no reveló los motivos de su decisión, contó que no es el fin de su carrera, sino que se dará un descanso después de la polémica que protagonizó a inicios de febrero luego de manejar ebrio y ser intervenido por la policía.

“Muchas gracias por todo querida música, jamás pensé separarme de ti, pero estoy seguro de que nos veremos pronto. Gracias por todo mi gente, que siga viviendo la salsa”, se lee en el comunicado de César Vega.

César Vega manejó ebrio

El cantante fue intervenido por la policía después de manejar ebrio por Miraflores. De acuerdo con la información que compartió Magaly Medina en su programa, lo detuvieron por la avenida Angamos “por realizar maniobras temerarias” en su Mercedes Benz.

Además, el dosaje etílico arrojó que tenía 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras permanecer dos días en la dependencia policial y se retiró. Horas después pidió disculpas públicas:

“Quiero empezar pidiendo perdón a mi familia, la cual no tiene la culpa de mis acciones y tampoco de mis decisiones, a mis pocos amigos de los cuales he recibido el apoyo moral, a mis seguidores porque a pesar del error que cometí siguen manteniéndome fuerte y a todo aquel que lee este mensaje expresarles mis más sinceras disculpas por este momento y por las imágenes que ustedes vieron en pantalla”.

Este fue el comunicado de César Vega anunciando su retiro temporal de la música. | Fuente: Instagram

Nueva canción de César Vega

Después del exitoso dúo con Renata Flores, el reconocido cantautor Marco Romero se unió esta vez a la gran voz de César Vega para darle vida al tema “Me enamoré”, segundo sencillo que se lanzó en todas las plataformas digitales.

“Con el lanzamiento del primer sencillo, quedé convencido de lo importante que es unirnos musicalmente. Es por eso que nació la posibilidad en este tema de reunirme con otra gran voz. César es un capo, un gran amigo y, por supuesto, con un enorme talento, con un timbre y un soneo muy particular. Su género me gusta muchísimo y seguro pronto exploraré alguito por ahí”, refierió Marco muy entusiasmado.

“Esta canción nace del amor a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos y es que uno se enamora no solo de la pareja, sino también de la mirada de sus hijos, de la sonrisa de tu abuelita, etc., esta canción te da la posibilidad de sentir y decir 'me enamoré'”, asegura.

Marco Romero agrega que, para él, el romanticismo no se ha perdido, porque está en la naturaleza humana: “Lógicamente, todos no somos románticos, pero es como ser gracioso o tener mal humor, creo que son características que nos diferencian. En el caso del romanticismo, lo que sí puedo creer es que va cambiando con los tiempos, me imagino que ahora hasta existirán aplicaciones para enamorar; antes no era cursi una carta hecha a mano o dedicar una canción, aunque aún funcionan, en fin. ¡Que viva el romanticismo!”.

