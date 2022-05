La fiebre por la 'Bichota' llegó a Corazón Serrano, ellas interpretaron "Mamiii" de Karol G y Becky G en Radio La Zona. | Fuente: Composición

"No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial... Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más...", dice una de las estrofas más conocidas de "Mamiii", uno de los éxitos de Karol G, junto a Becky G y que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del momento.

La fiebre por la 'Bichota' llegó hasta "Los Trollers" de Radio La Zona, conducido por 'Pulpo' Paul, e hizo que las integrantes de Corazón Serrano interpretaran el famoso tema. Lesly Águila fue la encargada de cantar, al mismo estilo de Karol G, el famoso tema.

Corazón Serrano interpretaron "Mamiiii" en "Los Trollers" de Radio La Zona. | Fuente: Radio La Zona

ASÍ SE HIZO "MAMIII"

El sencillo fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums, y fue escrito por Becky G, Karol G y Elena Rose. No es su primer trabajo juntas, ya que ambas colaboraron en una canción de Mau & Ricky ('Mi Mala') en 2018 y desde entonces habían planeado reunirse una vez más.

"Con un irresistible ritmo bailable y letras pegajosas, la tan esperada colaboración está destinada a convertirse en un himno empoderador que inspira una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo, tal y como una 'Mamiii'", señala un comunicado de prensa sobre la canción.

