La cantautora peruana Damaris estrenó el primer sencillo de su nuevo álbum. | Fuente: Difusión

La cantautora peruana Damaris lanzó “Vuelvo”, un adelanto del álbum más personal e íntimo de su carrera musical que será publicado a lo largo del presente año.

El sencillo, disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Deezer, viene acompañado por un videoclip grabado en la sierra de Lima, que ya puede ser disfrutado en el canal oficial de YouTube de la artista, una de las máximas exponentes de la música fusión.

Damaris retoma con firmeza su faceta de cantautora. “He trabajado por casi un año las nuevas canciones de este álbum y varias de ellas ya están grabadas. Estoy volviendo a mi esencia de artista, poniendo en cada letra las experiencias que he vivido, lo que me hace quién y cómo soy”, sostuvo en un comunicado de prensa.

La pandemia de la COVID-19 produjo en la también embajadora de Marca Perú y nominada al Latin Grammt 2009 una serie de "cuestionamientos". "Básicamente, el mío ha sido el de regresar a mis recuerdos, experiencias y emociones, y desde ahí emprender un nuevo camino. Creo que esa es la principal enseñanza que me ha traído la pandemia”, reflexionó Damaris.

Rumbo a Berklee, Nueva York

El video musical de “Vuelvo” fue grabado en Obrajillo, Canta. Damaris eligió este lugar por su parecido con el pueblo en el que nació. "Justamente, hay un personaje que es una niña porque la historia gira en torno a mi origen. En el videoclip, he querido representar mi infancia", reveló la cantante huancaína.

A fines del 2020, Damaris decidió renunciar a la conducción televisiva de "Miski Takiy", después de diez al frente del programa, para emprender nuevos rumbos. "Como artista, siento que he explorado muchas facetas y quiero aprender más; por eso, decidí enfrentarme a nuevos ambientes que me reten", dijo.

Por ello, en agosto de este año, ella se instalará en Nueva York (Estados Unidos) para continuar con sus estudios musicales en la prestigiosa Berklee College of Music of New York, donde hará una maestría en composición y producción musical junto a músicos de diferentes partes del mundo.

“Esta universidad es un sueño para mí: quise estudiar ahí el pregrado, pero no fue posible. Ahora, poder hacer esta maestría me confirma que podemos alcanzar nuestros sueños, y convertirlos en metas y en acciones concretas. Me siento afortunada por haber ingresado y con una gran responsabilidad, al ser la primera peruana que tendrá esta oportunidad de formación. Deseo que muchos más jóvenes sepan que no existen techos que no podamos romper”, concluyó Damaris.

