Daniela Darcourt contó a RPP Noticias que espera lanzar un libro autobiográfico a mitad de año. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

En junio de 2019, Daniela Darcourt atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera: se quedó sin voz. En aquel momento fue diagnosticada con un pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica, razón por la que canceló diversas presentaciones y se alejó de los escenarios por algunos meses.

Pero esa no sería la única dificultad a la que debió enfrentarse a lo largo de su trayectoria artística. Darcourt contó a RPP Noticias que esta y otras experiencias serán puestas por escrito próximamente. “Estoy pensando en sacar un libro, espero lo pueda sacar a mitad de año”, reveló.

En esta publicación, la salsera buscará contarles a sus seguidores el secreto detrás de su actual popularidad como cantante. “Hay mucha gente que me pregunta cómo hice, que cree que todo es color de rosa, que te lo regalaron y que el talento simplemente es abrir la boca. Quiero contarle todo a la gente que me dice que me toma de ejemplo para que me vea como un ejemplo real”, señaló.

En ese sentido, Darcourt pretende dar algunas lecciones de vida, derivadas de experiencias personales que contribuyeron a dar forma a su éxito. “Cómo sobrellevé la fama, la enfermedad. Es como [un libro] de autoayuda, de consejo. Y para mí es una liberación a todo lo que he vivido a lo largo de mi vida y mi carrera, porque es bastante duro y difícil”, afirmó.

Asimismo, expresó que más adelante le gustaría llevar a cabo una conferencia en vivo con el fin de abrirse hacia su público y contarles su historia de triunfo. “Para que entiendan que el artista en escenario no tiene nada que ver con la persona. Son cosas que hay que aprender a diferenciar”, manifestó.

CONCIERTO CON TONY SUCCAR

Por lo pronto, la intérprete de “Señor Mentira” alista un concierto junto al laureado Tony Succar, ganador de dos premios en los Latin Grammy 2019. Ella se suma como invitada especial a la presentación que el productor dará el 18 y 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional.

“La gente va a ver un poco más de mí. Más allá de admirar la carrera de Tony, musicalmente hablando por el criterio que tiene, lo admiro por el gran ser humano que es. Me trata súper bien, siempre conversamos, queremos estar un paso más allá. Y ahora con mucha razón”, dijo a RPP Noticias.

Así, gracias a este acercamiento con un artista de eco internacional, Darcourt también confesó soñar con conseguir un Latin Grammy, por lo cual su próximo disco, que piensa lanzar antes de noviembre de este año, será enviado a la gala musical para competir por una nominación.

“Vamos a ir sacando los singles. Pienso sacar la nominación, definitivamente apunto a eso. Y la personas con las que voy a trabajar van a hacer posible eso”, puntualizó. Al ser consultada sobre si este proyecto involucra a Tony Succar entre sus colaboradores, no lo descartó.