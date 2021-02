Daniela Darcourt aseguró que espera colaborar con grandes artistas latinos. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Luego de cantar junto a Tito Nieves, las aspiraciones musicales de Daniela Darcourt continúan apuntando más alto. La salsera tiene en mente conseguir colaboraciones con artistas de las “grandes ligas”. Un sueño que, dado su talento, no parece imposible de realizar.

“Con Óscar D’León, Alain Pérez de Cuba y Marc Anthony”, enumeró la cantante en una entrevista con el diario El Comercio. “Con Daddy Yankee también me gustaría grabar una canción en salsa. Ojalá se pueda dar”, añadió.

Por ahora, Daniela Darcourt prepara el lanzamiento de su nuevo disco que, según prometió, estará listo en marzo. “Habrá varias sorpresas”, dijo. Y aunque le gustaría incursionar en otros géneros, en estos momentos prefiere enfocarse de manera profesional en la salsa.

A pesar de la pandemia, los proyectos no se han detenido para la cantante, pues en medio de la crisis sanitaria no solo estrenó dos sencillos con Tito Nieves, sino también una nueva versión de “Probablemente” con Alfredo Zambrano, el esposo de Magaly Medina.

“No fue difícil grabar con él porque canta, solamente que era su primera vez. Salió súper chévere”, comentó.

Reinvención ante la pandemia

Si Daniela Darcourt pudo poner en marcha más de una propuesta durante la pandemia de la COVID-19, se debió a que supo reinventarse a tiempo. Pero no fue un proceso fácil, pues tuvo que “correr contra el reloj”.

“Había que reevaluar y reacomodarse, porque el plan de trabajo que teníamos ya hecho tuvo que ser cambiado de un momento a otro, el 2020 nos sorprendió a todos”, indicó la salsera, quien también recalcó la capacidad organizativa de su equipo para trazar una estrategia.

De momentos difíciles como este, Darcourt aseguró que extrajo lecciones. Una de ellas: “Que uno tiene que vivir el día a día, porque todo cambia, se transforma muy rápido (…) Me ha hecho ver qué tan fuerte puedo ser para aguantar tanto tiempo sin trabajar”.

El cese de conciertos presenciales significó la hora cero de la industria musical. Pero la cantante ya había pasado por situaciones espinosas en el pasado, como cuando casi pierde la voz y, gracias a su familia, su equipo, su pareja de entonces y su “fuerza de voluntad”, logró salir adelante.

Lejos de las poses, Daniela Darcourt afirmó que nunca tuvo “problemas con la fama”. “Nunca he estado metida en escándalos, no me gusta meterme en rollos que no son míos. En estos 24, casi 25 años que tengo, nunca me han visto en malos pasos. Así como hay gente buena, también hay mala. Uno elige en qué entorno estar”, dijo al respecto.

