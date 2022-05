Daniela Darcourt acaba de estrenar su segundo álbum "Empezando otra vez", del que habló con RPP Noticias | Fotógrafo: Yerson

¿Por qué una artista como Daniela Darcourt, cuya carrera no parece sino una sucesión de éxitos, comienza de nuevo?, nos preguntamos ni bien conocimos el título de su segundo y nuevo álbum de estudio “Empezando otra vez”.

“El título viene por muchas cosas: cuando me dio pólipos en las cuerdas y tuve que retirarme de los escenarios; cuando, durante la pandemia, tuve que adaptarme a escenarios nuevos; y porque ahora estoy el punto más importante de mi carrera, hablando de fuerza, integridad y determinación”, explicó Daniela Darcourt a RPP Noticias en una extensa charla.

Pero no solo nos dio algunos detalles del nuevo disco, también se animó a repasar con nosotros cada una de sus nueve canciones, de las cuales ocho están en clave de salsa, y una ha sido reversionada a balada, y en las que participa toda una constelación de maestros del género, nacionales e internacionales.

“En ‘Empezando otra vez’ tengo letras de un amigo maravilloso como Johnny Lau; Tony Succar ha producido un tema. Tengo a gente de Cuba, muy amiga mía, como los maestros Alain Pérez y Jorge Luis Piloto. Hay colaboraciones con Rey Ruiz y Tito Nieves, de Puerto Rico. Y letras de Grettel Garibaldi, de Panamá. Amigos que estoy haciendo en el camino y que se unen a este sueño maravilloso de seguir avanzando con un género que los inspira”, nos contó Daniela Darcourt.

Una nueva faceta: productora ejecutiva de "Empezando otra vez"

Tal vez sea más sencillo entender el título del disco si tomamos en cuenta que Daniela Darcourt no solo es su intérprete y ha participado en la composición. Ella es también productora ejecutiva, lo cual le permitió desarrollar aptitudes de liderazgo.

“Todo este proceso de descubrimiento y creatividad te pone en un escenario diferente. En este caso, como la líder de todas estas almas increíbles, pero a la vez aprendiendo, poniéndole mucha fuerza, levantándonos temprano y haciendo el mismo sacrificio. Ir en la misma página que el equipo hace que todos soñemos con la misma intensidad”.

La dirección de Daniela sobre el proyecto se refleja, asimismo, en una selección de canciones que prioriza la calidad sobre la cantidad. En ese sentido, quisimos saber cuál era su criterio para elegir una canción y nos respondió lo siguiente:

“Si desde el segundo uno esa canción no me mueve algún pelito del cuerpo, esa canción no es para mí. Y hasta ahora esa fórmula me ha funcionado con todo lo que he sacado, desde la época de ‘Señor mentira’ y el álbum ‘Esa soy yo’, hasta ‘Te equivocaste conmigo’ y ‘Arriba Perú’”.

“Empezando otra vez”, canción por canción

Otro aspecto de “Empezando otra vez” que Daniela Darcourt ha pensado al detalle es el orden de las canciones, que son recorridas por un hilo conductor: el amor en sus diferentes etapas. A continuación, ella misma nos guía por cada canción.

1. "Fuera"

Esta canción fue compuesta por Johnny Lau hace cinco años, y Daniela cuenta que ni bien la escuchó se enamoró y la quiso tener en el disco.

“El power que tiene esta canción para abrir el álbum es todo. El decirle fuera a las cosas negativas es lo que me ha puesto de pie para volver a empezar. Esto va por un lado de empoderamiento increíble. Siento que hoy puedo empoderar no solo a las mujeres, sino también a los hombres que se identifiquen con mi música”.



2. “No me lo creo”

Esta salsa clásica es el segundo single del disco y cuenta con la participación de Tito Nieves, para quien estaba hecha la canción originalmente.

“Fue el robo más bonito de mi vida. El estar allí con Tito ha sido increíble; él me considera como una hija y yo a él, como a un papá. De hecho, la letra es sobre ese amor bonito que nace cuando te juntas con un amigo, con una pareja, con alguien que te ayuda a crecer, que te motiva a estar siempre un paso adelante. Además, el arreglo pesado de los trombones hace que suene a los noventa; es un buen vaivén de lo nuevo con lo viejo”.



3. “Cuando el amor se acaba”

Esta es otra canción que esperó por la persona adecuada. Fue escrita, hace 20 años, por Gradelio Pérez, padre de Alain Pérez, que no solo canta en esta canción, sino que produce cinco.

“Una canción que llega a mí de una manera muy mágica, justo días antes de venir a Perú para terminar la producción. Me enamoré de ella, porque es lo que pasa en la vida. Yo no tengo la culpa de ya no querer a alguien, ni la otra persona, de estar en esa situación. Es una canción que en este tiempo, de amores tan pasajeros y livianos, se acomoda muy bien”.



4. “Oportunidad perdida”

Se trata de un cover de la canción escrita por el cubano Jorge Luis Piloto, uno de los colaboradores más recurrentes de Daniela Darcourt, y popularizada por Yolandita Monge y Víctor Manuelle en el 2008. En esta oportunidad, es interpretada junto con Rey Ruiz, un grande de la salsa sensual.

“La voz del maestro Rey Ruiz, con esa onda de la salsa sensual clásica, transmite muy bien el mensaje de la canción: a veces alguien llega a tu vida cuando no estás listo, y por no sentirte solo, terminas dañándola sin necesidad. Entonces, esta persona se vuelve una oportunidad perdida, porque no sabes si es el amor de tu vida, y por no saber cuidarlo y no estar bien contigo misma la pierdes para siempre”.



5. "La duda"

Daniela Darcourt participó en la escritura de esta canción, junto con Johnny Lau y la panameña Grettel Garibaldi. La producción estuvo a cargo de Alain Pérez.

“Es una historia muy personal. Yo les conté a ellos sobre una experiencia amorosa que tuve, con una persona que estaba y no estaba; entonces, era una situación de incertidumbre, y realmente la duda muchas veces alimenta el dolor. La pensamos así: un arreglo duro e imponente, pero simple también, para el oyente, para alguien que realmente lo está viviendo. No necesito complicarme tanto para expresar lo que estoy sintiendo”.



6. "Te equivocaste conmigo"

Es el primer sencillo del álbum, lanzado hace casi un año. Ha sido compuesta por Jorge Luis Piloto, y producida por Tony Succar. Además tiene una versión en balada al final del disco.

“La hicimos en dos semanas, tanto video como canción, y me amanecí con el maestro Piloto y con Tony, que es un gran hermano para mí y una persona que admiro muchísimo. Nace justamente de empezar de nuevo y, por eso, fue el primer single. Toda la gente que me ha hecho daño, se ha equivocado conmigo; si creían que yo me iba a quedar llorando en una esquina, se equivocaron, aquí estoy”.

7. "Frente al espejo"

Este tema fue compuesto por Grettel Garibaldi y producido por Alain Pérez. Aborda el tema del amor propio, alejándose del tópico imperante: las relaciones interpersonales.

“Es una canción que Grettel Garibaldi piensa para su mamá enferma, y que yo traslado a mi vida. Cada quien tiene un propósito en la vida, y solo depende de uno alcanzarlo o abandonarlo en el camino. Es un tema con el que varios se van a identificar, y no solamente las mujeres, también los hombres que tienen una mujer valiente al lado”.



8. "Porque es muy duro estar sola"

Esta canción, compuesta por Jorge Luis Piloto y producida por Alain Pérez, tiene la particularidad de que Daniela Darcourt rapea en los últimos segundos.

“Son treinta segundos a doble tempo que, literalmente, salieron de la nada. Es la primera vez que lo hago y sé que es un gran experimento porque hay gente a la que le gusta el freestyle, tal vez un Vico C o Residente, que le gusta esa manera de decir cosas. Espero que la gente adapte esos últimos segundos y salgan miles de challenges en TikTok”.



Si algo nos dejó en claro Daniela Darcourt durante nuestra charla, es que cada tema de “Empezando otra vez” tiene una fuerte relación con el título del disco. Cada tema es el testimonio de que se puede empezar otra vez, sin importar en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, así sea en una tan exitosa como la que viene atravesando la salsera.

