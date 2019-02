Daniela Darcourt se pronunció sobre problemas en concierto: "Rechazo cualquier acto de odio"

Daniela Darcourt pidió disculpas a sus fanáticos en redes sociales.

Daniela Darcourt pasó un terrible momento durante el Alternativo Music Fest que se realizó el sábado 23 de febrero en el Parque de la Exposición. La salsera llegó a Lima ─pues había asistido a los Premios Lo Nuestro─ y desde el aeropuerto se dirigió a cumplir con su show, pero al llegar el público comenzó a reclamar de manera airada.

Según los comentarios en redes, Daniela Darcourt habría llegado tarde al concierto, provocando que Libido ─banda a la que le tocaba después de ella en otro escenario─ retrazara el comienzo de su espetáculo.

El público comenzó a lanzar botellas y Daniela Darcourt tuvo que retirarse del escenario. Minutos después, la artista se pronunció en su cuenta de Instagram y lanzó un duro mensaje.

El cantante colombiano Legarda, conocido en nuestro país por sus colaboraciones musicales con Leslie Shaw y Daniela Darcourt, falleció luego de recibir una bala perdida en un intento de robo en Medellín. | Fuente: Instagram

"Hago esta historia con mucha pena. Los que me conocen saben que no me gusta estar metida en este tipo de líos, pero me veo obligada a hacerlo", comenzó la cantante.

"Primero que nada le pido disculpas a toda la gente que asistió al concierto Alternativo, que me esperaba y que se quedó para verme. Muchísimas gracias por su cariño, por los mensajes que he recibido", agregó.

Luego disparó: "Rechazo rotundamente cualquier acto de odio, que altere o perjudique mi integridad. Lastimosamente en el concierto empezaron a volar botellas o un par cayeron al escenario a la altura de mis pies y no pude continuar. Les pido mil disculpas a todos. De corazón. Lo único que hago es trabajar de la mejor manera y hacer lo mejor para ustedes".

RESPUESTA DE LA PRODUCTORA

Inmortal producciones, productora a cargo del evento, emitió un comunicado en el que informó que Daniela Darcourt llegó 38 minutos tarde al evento, afectando a la banda Libido. Según la productora, la presentación de la salsera estaba proyectada para las 10 p.m. hasta las 10:30 p.m. Daniela Darcourt llegó a las 10:38 p.m.

"Hasta el cierre de este comunicado, ningún representante de la artista se ha comunicado con Inmortal Producciones para aclarar su tardanza, lo cual significa una falta de respeto para el público, los artistas participantes y la organización del festival".

Asimismo, usuarios en redes sociales reportaron que en el otro escenario, Salim Vera, el vocalista de Libido, empezó a golpear un micrófono y su parante contra el suelo.

Al respecto la productora sostuvo: "Un video viralizado en redes sociales muestra a Salim Vera, cantante de Libido, molesto por no poder tocar en su horario (se toca la muñeca varias veces como si tuviera un reloj) y rompiendo el parante de su micrófono. Esto último es algo que el artista suele hacer en muchas de sus presentaciones".