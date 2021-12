Deyvis Orosco se convirtió en padre por primera vez, como fruto de su relación con Cassandra Sánchez. | Fuente: Instagram / Deyvis Orosco

Ha sido un año distinto para Deyvis Orosco. El cantante tuvo a su primer hijo, fruto de su relación con su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid, y este hecho sin duda marcará una Navidad con mucha alegría para ambos.

Según anunció en un comunicado de prensa, el cumbiambero aseguró que su primogénito es la razón por la que lanzará temas navideños con otros ritmos de los que el público está acostumbrado a escuchar, entre ellos la cumbia.

"Llegamos a diciembre, el último mes de 2021, y con él celebro la llegada de mi primer hijo Milan. No puedo describirles todo lo que siento, pero sí puedo decirles que su llegada me ha inspirado y potenciado a sentir la Navidad de una manera diferente", manifestó Deyvis Orosco.

Aunque todavía no existen detalles de la fecha de estreno de la nueva propuesta del líder del grupo Néctar, se espera que salga "muy pronto" al mercado.

"Una experiencia que no puedo explicar"

El cantante Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid se convirtieron en padres el miércoles 17 de noviembre. A un día de haber nacido el pequeño Milán, el cumbiambero describió que esta se trata de una experiencia difícil de explicar.

En conversación con el programa "América Hoy", agradeció a todas las personas que le hicieron llegar sus muestras de cariño. "Después de la primera madrugada oficialmente, quiero agradecer a todos por los lindos mensajes", señaló.

Asimismo, sobre su debut como papá, Deyvis Orosco apuntó: "De verdad, qué increíble, una experiencia que no puedo explicar, tenerlo entre los brazos, una espera larga, es algo muy, muy bonito".

En plena transmisión, Deyvis Orosco debió interrumpir la entrevista, pues su hijo recién nacido estaba a punto de pasar por un chequeo médico con el pediatra. Sin embargo, no se despidió sin ofrecer algunos detalles del parto de Cassandra Sánchez.

"En la madrugada, nos sorprendió con los dolores, ella intentó que fuera natural, pero al final fue una cesárea", relató. Y, seguidamente, en "América Hoy" propalaron una fotografía en la que el cumbiambero aparece con Milán en brazos.

