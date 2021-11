Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se convirtieron en padres por primera vez el 17 de noviembre. | Fuente: Instagram / Deyvis Orosco

El cantante Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid se convirtieron en padres el miércoles 17 de noviembre. A un día de haber nacido el pequeño Milán, el cumbiambero describió que esta se trada de una experiencia difícil de explicar.

En conversación con el programa "América Hoy", agradeció a todas las personas que le hicieron llegar sus muestras de cariño. "Después de la primera madrugada oficialmente, quiero agradecer a todos por los lindos mensajes", señaló.

Asimismo, sobre su debut como papá, Deyvis Orosco apuntó: "De verdad, qué increíble, una experiencia que no puedo explicar, tenerlo entre los brazos, una espera larga, es algo muy, muy bonito".

Detalles del parto

En plena transmisión, Deyvis Orosco debió interrumpir la entrevista, pues su hijo recién nacido estaba a punto de pasar por un chequeo médico con el pediatra. Sin embargo, no se despidió sin ofrecer algunos detalles del parto de Cassandra Sánchez.

"En la madrugada, nos sorprendió con los dolores, ella intentó que fuera natural, pero al final fue una cesárea", relató. Y, seguidamente, en "América Hoy" propalaron una fotografía en la que el cumbiambero aparece con Milán en brazos.

El 17 de noviembre, tras confirmar el nacimiento de su bebé, Deyvis Orosco compartió un mensaje en sus redes sociales como dedicatoria: "Bienvenido hijo. Milán Orosco Sanchez De Lamadrid. Gracias Dios, gracias papá. Desde hoy caminaremos juntos".





