Desde 1981, cada 6 de noviembre se celebra el Día de la Canción Ayacuchana en honor a uno de sus grandes artistas: Nery García Zárate, quien falleció un año antes y formó parte del dúo musical Hermanos García Zárate, junto al guitarrista Raúl García Zárate.

“Nery era un gran cultor de la música ayacuchana, huamanguina”, recordó la gestora musical y cantante, Pepita García Miró en entrevista para RPP Noticias. Asimismo, destacó la importancia de celebrar el Día de la Canción Ayacuchana.

“Ayacucho es un lugar con una riquísima cultura, en todo sentido, realmente es como debería reconocerse a nivel nacional. Aunque algunos reconocimientos ya se le han dado”, señaló.

Para la también directora de Cernícalo Producciones, Ayacucho “debería ser la capital del arte en el Perú”, pues afirma que “ha mantenido una pureza y una fuerza” en la cultura folklórica originaria, pese a no ser un lugar de tanta influencia de turismo como el Cusco.

“Ayacucho sí ha mantenido una fuerza musical y tiene grandes músicos, guitarristas, charanguistas, quenistas y cantantes. Y no solo es Ayacucho es la región Apurímac y Huancavelica”, precisó.

RESCATANDO EL QUECHUA

Aunque instaurar un día de nacimiento a la cultura musical ayacuchana, es darle un respaldo y la revalorización que merece, aún hay mucha gente que desconoce del Día de la Canción Ayacuchana. “El valor de sus expresiones musicales está reconocido”, anotó García Miró.

Entre lo que más destacó Pepita para RPP Noticias es el rescate del quechua, gracias a la riqueza y creatividad continua que hay en la región.

“Se han presentado muchos músicos tanto de música rural y urbana, rescatando el idioma quechua, lo cual me parece super importante. Creo que es un trabajo que como país aún le debemos al Perú: el rescate del quechua”, mencionó.

“Este día no solo rescata la música, sino el idioma, la belleza, la celebración, la felicidad”, añadió Pepita, quien el 5 de diciembre se presentará, junto a otros artistas, en el “Celebrando Ayacucho”.

IMPULSO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La pandemia por la COVID-19 ha golpeado a todos los sectores y la música andina no ha sido la excepción, sin embargo, ha permitido la reinvención y la unión en el sector musical.

“Hay frustración y, a la vez, hay reinvención. Ha habido mucha unión en el sector. Creo que por la dificultades que acarrea dedicarse a la música, las personas tienden a ver mucho por su propio proyecto -y en general en el Perú nos falta este trabajo en grupo- pero creo que esto se está dando gracias a esta pandemia”, comentó.

De igual manera, consideró que las redes sociales permiten a los músicos mejorar y, además, llegar a un público más grande, aunque destacó que no debemos olvidar lo bonito de escuchar música en vivo.

“La exposición por redes está bien por un rato, para que los músicos se vean a sí mismos y puedan pulirse cada vez más. Por otro lado, podemos exportar la música a nivel internacional. Creo que este tiempo bien usado puede ser muy positivo, si es que no dura mucho más”, indicó.

“Si esto acaba rápido, si nos reinventamos para hacer más espectáculos al aire libre y ver la manera de que la música en vivo vaya regresando a nuestros oídos y nuestra vistas, para no estar en una pantalla o con unos auriculares, sino como estamos acostumbrados a vivir: bonito. Va a ser muy positivo a pesar del dolor que mucha gente está experimentando aún”, recalcó García Miró.

EL BICENTENARIO, EL AÑO PERFECTO

“Lo que necesitamos como país es que desde el Estado, desde el Gobierno central, se reconozca la presencia importantísima de la música en lo que es imagen país”, precisó Pepita García Miró.

La artista recordó que PromPerú empezó a promover la cultura musical ayacuchana, pero luego la desatendió por completo. “Eso es una pena”, indicó. “Realmente, como se vende la música, pocas cosas se venden”, sostuvo.

La intérprete andina comparó la gastronomía con la música peruana, pues señaló que ambos son parte de la cultura que se consume a diario, por lo que pidió más apoyo del Estado, sobre todo a puertas del Bicentenario.

“Digamos que la gastronomía todos los días la probamos pero también escuchamos música todos los días”, indicó. “Hay una serie de cosas que hay que comenzar hacer. Para empezar es no bloquear que la música peruana suene en la radio. Esa es una de las grandes peleas que hemos tenido los músicos en el Perú: ver cómo no tenemos acceso por más buena música que hagas, a no ser que seas parte de una disquera fuerte. La música de los peruanos era impenetrable en las radios”, recordó.

No obstante, consideró que el actual Ministerio de Cultura está “haciendo un gran trabajo”, pero “es una decisión del Gobierno, darle a la música el sitial que necesita” y el “Bicentenario sería el año perfecto” para hacerlo.

“CELEBRANDO AYACUCHO”

En honor al legado de la región, este 5 de diciembre se realizará "Celebrando Ayacucho", un concierto virtual que juntará por primera vez a la cantante Pepita García Miró, al guitarrista y multinstrumentista Chano Díaz Límaco, al maestro y primera guitarra Víctor Angulo y al innovador cellista Fil Uno para interpretar temas del más puro acervo huamanguino. Ello gracias a la iniciativa de Musicandes Asociación Cultural y al apoyo del Ministerio de Cultura.

El evento se realizará el sábado 5 de diciembre desde las 8 p.m. y las entradas están disponibles en Joinnus y el precio por preventa hasta el 6 de noviembre es de S/ 35. Además, es posible colaborar con una suma adicional como donación para los músicos y sus familias.