"Eva Ayllón" fue el primer disco que la consagrada cantante criolla grabó para una disquera transnacional, la CBS Discos del Perú, allá por 1983. El LP, titulado con su nombre, fue su quinto lanzamiento solista, que ahora, remasterizado, llega a todas las plataformas digitales.

El relanzamiento, incluye una canción a dúo con su hijo menor, Francisco Ayllón. Regrabar "Eva Ayllón" es parte del proyecto más íntimo de la cantante, que consiste en rescatar su extensa discografía para las nuevas generaciones y a su vez ser dueña de sus masters (fonogramas). Ya se han publicado títulos como "Esta noche", "Al ritmo de Eva Ayllón", "Señoras y señores" y "Cuando hacemos el amor".





TEMAS MUSICALES

Este relanzamiento contiene emblemáticos valses y música negra como "Clamor" (Elsiario Rueda Pinto), "Tus ojitos" (D.R.), "Me duele el corazón" (Pedro Durán Quevedo), "Chabuca Limeña" (Manuel Alejandro / A. Magdalena), "Tú no me conoces" (Ángel Aníbal Rosado) y "El plebeyo" (Felipe Pinglo Alva).

Otros temas como "Y ¿ahora dónde?" (Yolanda Lozano), "Llámame" (Juan Mosto), "Mis esperanzas" (Ángel Aníbal Rosado), "Promesas" (César Santa Cruz), "Qué es lo que tú temes" (Vals / Landó - Walter Fuentes), "Jolgorio de los negritos" (Recop. Nicomedes Santa Cruz) y "Toma, dale" (Alicia Maguiña) también son parte de la producción.

PRIMER 'FEAT' CON SU HIJO

Mención especial merece el tema "Prométeme" (José Escajadillo) en el que Eva hace dúo con su hijo Francisco Ayllón, joven ingeniero de sonido, encargado de la producción musical, remasterización y mezcla de los 20 discos que componen este ambicioso plan de rescate musical.

"Poder cantar junto a mi hijo Francisco me ha hecho inmensamente feliz. Dios me ha dado la bendición de poder trabajar junto a las personas que más amo", dijo la ganadora del Grammy en un comunicado de prensa.

