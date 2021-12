Ezio Oliva cierra el año con la sesión "Más vivo que nunca".

El cantante nacional Ezio Oliva nos presenta "Más vivo que nunca", una sesión en vivo con sus mejores éxitos, la cual se encuentra YouTube. La sesión ha sido producida y dirigida por el mismo Ezio Oliva, quien contó con la colaboración de más de 14 músicos.

"Quería cerrar el año con un regalo para todos mis seguidores. Qué mejor que hacerlo con música y en vivo, al lado de toda mi banda" comentó el ex integrante de Ádammo.

"Más vivo que nunca" está compuesta por los temas mas reconocidos del cantautor peruano: el mix de "Cómo le hago" y "Salvavidas", así como "Siempre has sido tú", "30 horas", "El calendario", "Con él" y "Mi soledad".

Ezio Oliva arranca el 2022 a lo grande

Ezio Oliva continuará con su gira de conciertos por Perú y México, país donde se ha establecido para darle mayor vuelo a su carrera musical. En el país del norte tiene programados conciertos en Guadalajara y México D.F.

Asimismo, el 14 de febrero del 2022 será parte del concierto "Amor bajo las estrellas", que reunirá a artistas internacionales como Alex Ubago y Kalimba, y que se llevará a cabo en el Jockey Club del Perú.

En setiembre de este año. Ezio Oliva sacó el sencillo “Mi soledad”, en compañía del mexicano Vadhir Derbez. Esta canción, que hasta el momento supera los dos millones de vistas, toca el tema de la violencia contra la mujer.

