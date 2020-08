Ezio Oliva lanza nuevo tema | Fuente: Instagram

Ezio Oliva se ha reinventado y la cuarentena no ha impedido que su inspiración de frutos, pues el intérprete peruano lanzó este viernes 28 de agosto su nuevo tema "En la habitación".

Según ha comentado Oliva en sus redes sociales, la canción fue trabajada durante los días de confinamiento que ha causado la pandemia del nuevo coronavirus.

"La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina...este viernes salimos con nueva canción", escribió el artista para anunciar su lanzamiento.

La canción de Ezio Oliva está inspirada en su esposa, la conductora de televisión Karen Schwarz, y sus dos pequeñas hijas: Antonia, de 3 años, y Cayetana, de apenas 3 meses.

Asimismo, el video está compuesto por videos caseros de Ezio Oliva y su familia, así como de varios de sus seguidores que compartieron clips y fotografías conel intérprete.

En solo horas, el videoclip de "En la habitación" se ha reproducido más de 19 mil veces en la plataforma de YouTube, por lo cual Ezio Oliva se mostró agradecido con sus fans.

KAREN SCHWARZ MÁS ENAMORADA

Ezio Oliva ha tenido que suspender algunos proyectos en México debido a la pandemia, sin embargo, Karen Schwarz sostiene que una de las cosas que más la han hecho enamorarse de su esposo es verlo motivado.

"Yo no tuve que motivarlo en absoluto, él se automotiva solo", dijo entre risas a RPP Noticias. "Eso me ha enamorado más de él. Nunca se quedó de brazos cruzados", indicó. "Él también sufrió y estuvo viendo como se levantaba porque detrás hay una historia, hay que mantener una familia, la plata no cae del cielo", recalcó.

"Siempre estuvo generando canciones y cada vez que planean un concierto virtual, él está en la lista para muchos empresarios. Eso es lo bueno de él, nunca perdió actualidad y siempre estuvo haciendo cosas bonitas. Me emociona tener a un hombre al lado así", añadió la estrella de Latina.