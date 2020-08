Karen Schwarz | Fuente: Instagram

Luego de seis meses lejos de la pantalla chica, Karen Schwarz regresa en su propio espacio "Modo Espectáculos", desde el miércoles 2 de septiembre. La exreina de belleza habló con RPP Noticias sobre este tiempo en confinamiento y su familia.



Ser mamá por partida doble no es fácil, pero para Karen Schwarz es algo "caóticamente hermoso", pues tiene claro que cuando uno ama lo que hace no se aburre ni se rinde, sino todo lo contrario, sigue adelante y saca fuerzas de donde sea.

"Cuando uno hace algo que no le gusta, lo hace mal, quiere terminar rápido, le aburre, todo lo toma a mal. En mi caso, ser mamá, es esa dosis que me da energía para seguir", expresó.

"Tengo a mi mamá y a mi suegra en casa desde que inició la cuarentena, pero igual soy mamá gallina, yo quiero hacerlas dormir a las dos, darles la leche a las dos, bañarlas a las dos. Yo quiero estar allí", detalló Schwarz. "Tengo tanto amor por ellas, que el cansancio pasa a un tercer lugar", aseguró.



Asimismo, habló de su hija mayor, Antonia, quien a sus 3 años es una niña "muy intuitiva", que entiende y es sensible ante lo que ocurre actualmente en el mundo.

"Me ha sorprendido en este tiempo encerrados en casa (...) nunca me ha dicho para salir a la calle. Ella entiende todo, le digo que el coronavirus es malo y ella sabe que no debe de salir", contó.

En ese sentido, refiere que desea que su primogénita sea quien sueñe ser, aunque comentó que le agradaría que siga los pasos de su papá. "Ojalá que sea cantante como su papá, me encantaría que cantara, yo soy una cantante frustrada (risas). Me encantaría todo lo que ella quisiera ser", expresó.

Respecto a Ezio Oliva, quien ha tenido que suspender algunos proyectos en México debido a la pandemia, Karen Schwarz sostiene que una de las cosas que más la han hecho enamorarse de su esposo es verlo motivado.

"Yo no tuve que motivarlo en absoluto, él se automotiva solo", dijo entre risas. "Eso me ha enamorado más de él. Nunca se quedó de brazos cruzados", indicó. "Él también sufrió y estuvo viendo como se levantaba porque detrás hay una historia, hay que mantener una familia, la plata no cae del cielo", recalcó.

"Siempre estuvo generando canciones y cada vez que planean un concierto virtual, él está en la lista para muchos empresarios. Eso es lo bueno de él, nunca perdió actualidad y siempre estuvo haciendo cosas bonitas. Me emociona tener a un hombre al lado así", añadió la estrella de Latina.

SU COMUNIDAD

Pese a las críticas por exponer gran parte de su vida a través de Instagram, Schwarz considera que ha formado una comunidad en la que puede confiar y en donde desfoga sus emociones con confianza.

"Mi vida es bonita, pero también hay miedos, tiene ansiedad, hay tristezas, tiene de todo como cualquiera. Las redes sociales son una extensión del desfogue y no porque seamos figuras públicas todo es felicidad. También hay peleas con mi esposo, llamadas de atención a mi hija, llegan días que quiero estar en pijama todo el día y eso me hace ser humano", recalcó.

Uno de los momentos en los que más sintió de cerca a sus seguidores fue cuando reveló que su segunda hija, Cayetana, nació con una cardiopatía, la cual ha ido superando con el paso de los días y que espera que, cuando cumpla el año de vida, esté todo bien.

"El doctor nos dijo que todo estaba yendo por buen camino, pero que en seis meses más le deberán hacer una nueva ecografía para ver el avance. Lo ideal es que al año esté todo bien, porque sino tendrían que hacerle una operación. Me animé a contarlo, fue un medio de desfogue y recibí en mis comentarios casos similares", recordó.

"Sentí que la comunidad que he creado en mis redes no es frívola como a veces creen que es. Es una comunidad bonita, donde hay mamás que se sienten identificadas conmigo y yo con ellas", sostuvo.

Además, recalcó que respeta lo que puedan pensar, pero está segura de que ella y Ezio saben manejar el tema. "Estamos tan cansados de que todo es negativo y tristeza, pero mis redes sociales son mi felicidad", afirmó.

"He recibido mensajes tan bonitos, hay gente que me dice que las stories que hago con Antonia las hace reír. Eso es un claro ejemplo", señaló.