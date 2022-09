Gala Brie regresa por todo lo alto con su nuevo single 'Inacabable existencia'. | Fuente: Facebook | Gala Brie

La cantante peruano-brasileña Gala Brie vuelve a la escena musical con su último single "Inacabable existencia", una canción en la que explora diferentes matices sonoros, creando un paisaje sobre la letra, que considera intensa y profunda.

Brie cree fielmente en el poder de la autosanación y de la importancia de tenderse la mano a uno mismo, una y otra vez, encontrando el balance entre nuestra oscuridad y nuestra luz.

"'Inacabable existencia' es una canción de reencuentro, un tema que abraza, que lleva al oyente por un viaje sonoro extenso y brillante, pero también oscuro; como la vida misma", manifestó la cantautora sobre este nuevo single.

La canción, que formará parte de una serie de lanzamientos que la artista irá compartiendo en los próximos meses, fue producida por Rafael Benavides y Favio Velarde. La mezcla estuvo a cargo de Jorge Alayo y la masterización de Holzmman.

Alista presentación

Gala Brie lanzó a mediados de año su EP 'El tiempo dirá', un tributo al rock nacional que reúne cinco versiones de sus temas favoritos del rock peruano. "Mujer Noche" de Mar de Copas, "Quédate" de Zen y "Qué difícil es amar" del recordado cantante Diego Bertie fueron los sencillos de esta destacada producción musical.

El reconocido sonido de la cantautora nacional recorre todos los temas que forman parte de este álbum, que ya está disponible en todas las plataformas musicales y se presenta como uno de los lanzamientos más atractivos de esta temporada.

La cantautora nacional realizará un concierto este martes 27 de septiembre en La Noche de Barranco; además de interpretar sus temas más reconocidos, también incluirá en el repertorio sus últimos sencillos. Las entradas están a la venta a través de la página de Instagram de Eterno Recreo.

