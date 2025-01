Sonnem: el productor peruano nominado al Grammy que trabaja junto a leyendas del rock

El productor y compositor peruano compite por un Grammy gracias a Solid Rock Revival, un proyecto que busca empoderar a niños a través de la música. La entrega de premios será el 2 de febrero en Los Ángeles.

Cuando se anunciaron los nominados al Grammy 2025 en noviembre, los nombres de Tony y Mimy Succar destacaron con seis nominaciones en total. Sin embargo, otro peruano brillaba entre los seleccionados: Emmanuel Mendives, conocido como Sonnem.

Este productor y compositor está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música para Niños gracias a Solid Rock Revival, un proyecto que combina talento musical con un mensaje de empoderamiento infantil. El disco incluye colaboraciones con íconos como Slash, Alice Cooper y Rob Halford, y busca inspirar a niños en situación de riesgo.

"Como productor y compositor, este es un momento muy especial que no sería posible sin ninguno del equipo", escribió el peruano en sus redes sociales. "¡Qué trabajo tan increíble y maravilloso! ¡Gracias a todos y felicidades a mis compañeros nominados!".

¿Con quién compite Sonnem?

El álbum Solid Rock Revival compite con destacados proyectos como Brillo, Brillo! de Lucky Diaz and the Family Jam Band, Creciendo de Lucy Kalantari & The Jazz Cats, My Favorite Dream de John Legend y World Wide Playdate de Divinity Roxx and Divi Roxx Kids.

Sonnem trabajó como productor en Girls Come Together, interpretada por Alice Cooper y Alicia Chase, una canción que destaca la importancia de la unión y el empoderamiento femenino. También participó como compositor y coproductor en temas como Freewheelin, de Slash, y Pleasant Dreams, de Rob Halford.

El álbum fue presentado en un evento exclusivo en West Hollywood con la presencia de figuras como Johnny Depp y Joe Perry. Ahora competirá por un Grammy en la ceremonia del 2 de febrero, que se celebrará en Los Ángeles.

¿Quién es Sonnem?

A sus 30 años, Emmanuel Mendives ha recorrido un camino singular en la música. Descubrió su amor por la batería a los 14 años, inspirado por su padre, también baterista. Sin embargo, antes de dedicarse por completo a la música, estudió ingeniería de software.

"Mi mamá se sorprendió porque estaba convencida de mi decisión de ser ingeniero. Lógicamente, se inquietó", recuerda en una entrevista con Andina. "Me hizo un montón de tests vocacionales para saber si era un decisión firme".

Aunque completó parte de sus estudios universitarios, su pasión por la música lo llevó a trabajar como DJ y ahorrar para mudarse a Estados Unidos en 2017. Allí empezó desde cero, enseñando música a niños mientras construía su carrera.

Con el tiempo, Sonnem logró colaborar con artistas como Milano, Cepeda, y Jesse Carmichael de Maroon 5, además de contribuir con su talento a producciones como Fast and Furious: The Toretto Virus, The Good Doctor y la serie deportiva de Netflix Sprint.

