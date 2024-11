Taylor Swift agradece a fans por nominación histórica al Grammy 2025: "Son maravillosos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Swift se pronunció, por primera vez, luego de ser nominada a seis categorías en la próxima edición del Grammy. La cantante de pop estadounidense dio un concierto en Toronto, Canadá, el último jueves y aprovechó para agradecer a sus fanáticos por permitir que su undécimo álbum, The Tortured Poets Department, pueda ser incluido en uno de los eventos más importantes de la música el 2025.

Fue en medio de las canciones My Boy Only Breaks His Favorite Toys y This Is Why We Can't Have Nice Things que la exitosa artista de 34 años tuvo unas emotivas palabras a sus seguidores luego de convertirse en la primera mujer en tener siete nominaciones a Álbum del año en los Grammy haciendo historia en la industria.

"Ustedes abrazaron el álbum Tortured Poets Department. Esto es realmente emotivo para mí. Este álbum lo escribí durante la gira Eras. Traté de mantenerlo en secreto para ustedes y luego lo anuncié. Básicamente, estábamos trabajando muy duro para armar en secreto un nuevo capítulo del Eras Tour de The Tortured Poets Department y queríamos sorprenderlos con él”, comenzó diciendo la también productora y actriz.

En ese sentido, la intérprete de Anti-Hero y Shake It Off recalcó: “Son maravillosos al profundizar en este álbum y comprender de dónde vengo con él. Todo lo que sucede es un reflejo directo de la pasión que demuestran y ustedes lograron que este álbum fuera nominado a seis premios Grammy, así que gracias”.

Taylor Swift es la mujer con más nominaciones a Álbum del año en los Grammy. | Fuente: Instagram (taylorswift)

¿En qué categorías del Grammy 2025 fue nominada Taylor Swift?

Taylor Swift consiguió seis nominaciones en los Grammy 2025. Fue la semana pasada que la Academia de la música incluyó al ídolo pop en la categoría Mejor álbum del año con su disco The Tortured Poets Department.

El disco The Tortured Poets Department también hizo que Taylor Swift fuera incluida en las nominaciones en los Grammy como Mejor álbum pop vocal. Del mismo modo, Swift fue nominada a Mejor interpretación de dúo/grupo pop con la canción Us. Interpretada junto con la cantante Gracie Abrams.

En esa misma línea, Taylor Swift también fue nominada en las categorías Grabación del año, Canción del año y Mejor video musical con el tema Fortnight junto con el rapero Post Malone con quien ya ganó un premio en los MTV Video Music Awards 2024.

Tony y Mimy Succar fueron nominados al Grammy 2025 a Mejor Álbum Tropical Latino. | Fuente: Andes Films

Tony y Mimy Succar fueron nominados al Grammy 2025

Tony y Mimy Succar fueron nominados al Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical con su disco Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) compitiendo con grandes producciones como Muevense de Marc Anthony y Radio Güira de Juan Luis Guerra. También están nominados Bailar de Sheila E. y Vacilón Santiaguero de Kiki Valera.

Por su parte, Mimy Succar obtuvo una nominación adicional por su colaboración junto a Sheila E. y Gloria Estefan en la canción Bemba Colorá, que participa en la categoría de Mejor Interpretación de Global Music, compitiendo con otros reconocidos artistas como Arooj Aftab, Jacob Collier, Rocky Dawuni, Angélique Kidjo y Masa Takumi.

En 2022, Tony Succar fue nominado en esta misma categoría por su álbum Live in Peru. Al año siguiente, los Succar recibieron su primera nominación como dúo por el disco Mimy & Tony. Esta vez, la candidatura llega gracias a su álbum Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis