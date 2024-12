"Me decía 'No me quiero morir'": el testimonio que marcó a Christian Domínguez tras el accidente de Gran Orquesta Internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el accidente que sufrieron algunos integrantes de Gran Orquesta Internacional mientras regresaban de Chincha a Lima, Christian Domínguez, líder de la agrupación, se mostró preocupado por sus compañeros y contó con detalles qué fue lo que sucedió. "Estoy conmovido. No hay nada grave, lo material se perdió, está destruido (en referencia al auto de Dimas Ysla). Todos veníamos de viaje, retornábamos a Lima. Él se fue en su carro con los demás integrantes", comenzó diciendo.

En otro auto estaba Karla Tarazona junto a él, ya que salieron 20 minutos antes de Sunampe para llegar a la capital y así Domínguez pueda despedirse de su hija que iba a pasar Navidad con su mamá. En el camino se estacionaron en un grifo y el vehículo de Ysla los pasó. Cuando retornaron a la carretera, se toparon con el accidente.

"Habrá pasado unos 10 minutos y Karla ve un carro volcado en un lugar muy oscuro en medio de los tres carriles, después ve otro carro en medio de las vías que separa las carreteras donde están las palmeras y hay tierra. Cuando ve bien, nota que está Alejandro (Ceiba, uno de los vocalistas de Gran Orquesta Internacional), me sobrepongo y reconozco a los demás. El carro de la otra persona no tenía ninguna luz y se dieron cuenta cuando han estado cerca, por evitar chocarlo tuvieron el accidente", agregó. "Dimas me decía: ‘No me quiero morir’", sostuvo Christian Domínguez en conversación con Samuel Suárez, de Instarándula.

Después de este accidente, los integrantes pasarán Navidad con sus familias y regresarán a trabajar ya que tienen presentación el 26 de diciembre en Lambayeque y el 27 en Juliaca. "De ahí paramos hasta Año Nuevo", sostuvo el líder de la agrupación. "Pienso en el qué hubiera pasado y me pone mal", finalizó.

Integrantes de Gran Orquesta Internacional están fuera de peligro

Después del accidente de Gran Orquesta Internacional en la carretera, los heridos fueron trasladados al hospital de emergencia de Villa El Salvador y RPP pudo conocer que ingresaron a las 4 de la mañana, después fueron estabilizados y dados de alta entre 5:30 y 7 a.m. Actualmente, todos están fuera de peligro.

En el hospital, efectivos de la policía indagaron para determinar las circunstancias del suceso para iniciar las diligencias y en busca de determinar responsabilidades. Las causas del accidente siguen en investigación.

Aunque las heridas no ponen en riesgo las vidas de los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, el incidente ha generado preocupación entre sus seguidores y el público en general. La agrupación agradeció las muestras de apoyo y solicitó respeto mientras se recuperan de este suceso.

