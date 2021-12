En su cuenta de Instagram, la cantante Daniela Darcourt contó que tiene COVID-19. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Dio positivo. Mediante sus historias de Instagram, la cantante Daniela Darcourt contó a sus seguidores que tiene COVID-19. La intérprete de “Probablemente” señaló que pasó por dos pruebas antígenas, que salieron negativas. Al notar que el malestar persistía, decidió realizarse una molecular, que sí salió positiva.

“Ya vinieron los médicos a casa para evaluarme, me dieron como diagnóstico: faringitis aguda, bronquitis aguda y me mandaron una nueva prueba por PCR de descarte”, escribió la salsera en la red social.

Daniela Darcourt también señaló que pasó por la prueba de falso positivo, ya que sufre de alergia, y esta podría ser la causa de sus males. Agregó que le dieron una semana de descanso.

Finalmente, animó a sus fans a seguir tomando medidas preventivas: “Los invito a todos a seguir cuidándose y a no confiarse… Si aún no estás vacunado, hazlo, eso puede ayudar muchísimo a que tu proceso sea millones de veces más leve”.

Primera historia, de tres, en la que Daniela Darcourt cuenta que dio positivo a COVID-19. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia destaca el talento de Daniela Darcourt

En la final de “El artista del año”, que se realizó el sábado 18 de diciembre, Yahaira Plasencia se reencontró con Daniela Darcourt. Ambas cantantes dejaron atrás los dimes y diretes que tuvieron en el pasado. La intérprete de "Cobarde" reconoció el talento que tiene su colega y la calificó de "maestra".

“Estoy contenta, estoy feliz de haberla visto, es una maestra, Daniela es lo máximo, creo que le ha venido muy bien a César tenerla como refuerzo, yo estaba temblando”, dijo Yahaira Plasencia. En ese sentido, agregó que tienen que dejar sus diferencias para apoyar la carrera musical.

“La admiro un montón, creo que es una gran artista, como ella lo dijo y siempre también lo digo yo, hay que apoyar al talento peruano”, sostuvo Plasencia a ‘América Espectáculos’.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.