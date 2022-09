Iván Cruza dará un show el 8 de septiembre junto a los grupos Los Kipus y Los Hermanos Castro. | Fuente: Difusión

El cantante nacional Iván Cruz confirmó su regreso a los escenarios, con un espectáculo que lleva por nombre 'Noche de valses y boleros', contará con la compañía de las agrupaciones Los Hermanos Castro y Los Kipus, y se llevará a cabo el 8 de septiembre en Brisas del Titicaca.

El popular 'Rey de los boleros' viene preparando este show musical desde hace varias semanas y promete entregar todo sobre la tarima, donde cantará sus consagrados temas que lo han llevado a triunfar a nivel nacional e internacional.

Además, el anuncio de su retorno viene antecedido por unos rumores sobre una supuesta recaída en el alcohol que familiares cercanos al cantante desmintieron en una nota de prensa. "He hablado con la señora Yolanda [esposa de Iván Cruz] y me dijo que todo era una calumnia y totalmente falso", dijo Juan Novoa, ahijado musical del artista en el programa 'La banda del Chino'.

Entre tanto, los fans de temas como "'Me dices que te vas', 'Yo le doy gracias a Dios', entre otros, podrán disfrutar de la inconfundible voz de Iván Cruz en 'Noche de valses y boleros'. Las entradas están disponibles en Teleticket y en la boletería del mismo local, desde la 1 p.m. a 5 p.m.

Iván Cruz brindará un concierto el próximo 8 de septiembre en el Brisas de Titicaca. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui E.

Iván Cruz sobrevivió a la COVID-19

En medio de la pandemia, Iván Cruz dio positivo a la COVID-19 en febrero de 2021 y debió ser internado de emergencia en el Hospital Nava, ya que era un paciente con enfermedades preexistentes como diabetes e hipertensión.

Fue hospitalizado con un “cuadro de hinchazón al hígado”, tras sentir una inflamación en el estómago. Al ser admitido en el centro médico, se le realizó una prueba de COVID-19 como parte del protocolo y su resultado fue positivo.

A fines del mismo mes, sin embargo, su representante informó a la prensa que el cantante había superado la enfermedad. "Hay Iván Cruz para rato. Es lo primero que me dijo al enterarme que le dieron de alta en el Hospital Naval", escribió en una publicación de Facebook.

Nacido en el Callao, en 1946, Víctor Francisco de la Cruz Dávila es reconocido por una larga trayectoria que le ha valido reconocimiento en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica. Es recordado por sus éxitos 'Me dices que te vas', 'Mozo, deme otra copa', 'Ajena', 'Vagabundo', 'Yo le doy gracias a Dios', entre otros más.

Se casó con Julia Flores y fruto de su relación tuvieron cinco hijos. Actualmente, Iván Cruz tiene una numerosa familia con 14 nietos. Fue diagnosticado con pancreatitis crónica unos años atrás, pero los médicos le indicaron que ya no sufre de dicha enfermedad.

