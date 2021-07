Jaze estrena "Versus", canción que nació en una noche de cuarentena y forma parte de su disco "Personalidad 7"

Jaze estrena "Versus", canción que nació en una noche de cuarentena. | Fuente: Instagram

Juan Carlos Iwasaki, más conocido como Jaze en el movimiento del freestyle, presenta su tercer single “Versus”, un nuevo tema que nace en una noche de cuarentena y que fue el antelón del primer show en vivo del lanzamiento del disco del autor en La Cúpula de las Artes.

Además, este jueves 22, el campeón de la FMS Perú 2020-2021 hará una transmisión desde Instagram para contar más detalles sobre este nuevo éxito.

Este single se suma a grandes temas como “403”, “Reloj Vital” y “Al Mango”. Tras el éxito de estas propuestas, “Versus” sorprenderá con una narrativa diferente y una letra rapeada con un flow muy marcado que caracteriza al tema.

“Versus nace en una noche de cuarentena a las 3 a.m, en un enfrentamiento entre ansiedad y responsabilidad. Así como el resto del disco, este tema se produjo en mi casa y es una narración entre lo que sentía y vivía y una poesía musical”, cuenta Jaze.

Entre el free y la música

“El Jaze artista está en los dos, voy con la misma esencia. Siempre me meto como artista, no como deportista”, dice el músico. “Haber conocido el rap hizo que yo fusione lo que yo tenía como influencia del rock, reggae, y todo eso es gracias a mi papá que es músico”, contó a RPP Noticias.

Teniendo como influencias a The Beatles, Jaze planea hacer lo mismo que sus ídolos. “Ellos no han hecho solo rock, hicieron más y eso me gustó. Hicieron mil cosas diferentes, pero eran ellos”.

Es por eso de que no encontraremos al competidor o al freestyler porque a éstos los conoció en el 2015 y la música desde que nació. “Mi papá ponía en la barriga de mi mamá la música de The Beatles”, nos cuenta entre risas.

Con solo 21 años, Jaze es un gran referente en la escena y justamente el pasado 21 de julio, dio un concierto con público en La Cúpula de las Artes y tuvo sentimientos encontrados. Aquí no solo interpretó sus temas, sino que hizo freestyle, he ahí la conexión de sus dos pasiones.

“Seré un ancianito haciendo freestyle, es una manera de desahogarte, a veces dices cosas cuando no piensas en nada y es increíble, eso tiene magia”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que iniciaron la literatura universal.