Juan Diego Flórez: "La ópera va a tener su futuro en China"

Juan Diego Flórez arrancó su gira por el continente asiático con todos sus conciertos vendidos. | Fuente: Instagram

El tenor peruano Juan Diego Flórez está en medio de una exitosa gira por Asia. Después de presentarse en Corea del Sur, China y Japón; él considera que le futuro de la ópera se encuentra entre el público de oriente.

"La ópera va a tener su futuro en China", sostuvo en el programa "Ampliación de Noticias" de RPP Noticias. Esto después de pasar por las ciudades chinas de Shenzhen, Taipéi y Shanghái, donde la mayoría de los asistentes eran jóvenes veinteañeros. Para él, se trató de una grata sorpresa.

"Estaban locos por la ópera. Se notaba que sabían a lo que habían ido. Es algo que no he visto en ningún sitio. Y estamos hablando de mucha gente. Es algo nuevo que ha prendido en el público", agregó aunque no pudo brindar un solo motivo por el éxito del género entre los jóvenes.

No obstante, el tenor Juan Diego Flórez considera que la ópera siempre seguirá atrayendo al público porque "es un espectáculo puro y completamente acústico". Ya que, hoy en día, hay pocos shows de este tipo. Últimamente en sus conciertos, él canto música clásica para luego sacar la guitarra y terminar con temas mexicanos y peruanos.

LO QUE SE VIENE PARA SINFONÍA POR EL PERÚ

Por otro lado, el músico invitó a asistir al concierto de Navidad donde participarán los miembros de la Orquesta y el Coro Juvenil de Sinfonía por el Perú. Cantantes como Eva Ayllón, Anna Carina y Ezio Oliva los acompañarán interpretando temas de Navidad. La fecha es el 22 de diciembre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, y la entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

Asimismo, Juan Diego Flórez se encuentra preparando un programa nutrido para el Bicentenario, que incluye la visita de la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú en la Expo de Dubái, que se realizará en octubre de 2020.

La iniciativa, fundada por el tenor peruano, ha beneficiado a más de 8 mil niños con el poder de la música. Busca apoyar a los niños y niñas del Perú que viven en situaciones de riesgo a través del poder de la música. Existen núcleos de formación musical en 13 ciudades y, en cada uno, son atendidos entre 200 y 800 chicos. Los resultados demuestran que, en poco tiempo, los chicos mejoran su autoestima, tienen mayor tenacidad para alcanzar sus metas, establecen mejores formas de vivir en sociedad y aumentan su creatividad.

Para conocer más, puede visitar el podcast "Sueños de Sinfonía" que narra Juan Diego Flórez y está a cargo de RPP Noticias.