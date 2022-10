Jean Paul Strauss obtuvo la gaviota de plata como "mejor intérprete internacional" en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2004. | Fuente: Instagram

Jean Paul Strauss logró consolidar su carrera musical a inicios de la década de los noventa, convirtiéndose en uno de los cantautores más destacados de la escena nacional. Junto a otros artistas y agrupaciones peruanas, consiguió apoderarse de las preferencias radiales por aquellos años, especialmente tras el lanzamiento de su canción De todo lo mío, lo mío es más (1995), una de las baladas que se sigue despertando emociones pese al paso del tiempo.

Después de casi 30 años de trayectoria profesional, Strauss confiesa a RPP Noticias que su vida ha tomado un giro inesperado; ahora distribuye su día a día apoyando la carrera musical de su hijo, compartiendo la palabra de Dios y ofreciendo una serie de presentaciones, como la que dará este 15 de octubre en honor a José José, un tributo que se realizará en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina y que tendrá a grandes cantantes nacionales invitados, además de la presencia de José Joel, hijo del 'Príncipe de la canción'.

"Estoy contento porque no ha sido un contrato más, acá hay todo un compromiso de parte de la producción al sumar a artistas como Jimmy Santy y Homero, que han marcado una historia en su época. En mi caso, haré una mezcla entre algunos clásicos, unos románticos y otros muy divertidos para jugar un poco con la gente. La expectativa a nivel de producción artística y musical es increíble", indica el hijo de Fernando de Soria, recordado actor y cantante de origen argentino.

"Son canciones que todos conocen, van a disfrutarlas y cantarlas en sus mesas. José José me impactó desde niño, yo crecí escuchando su música y personalmente me mueve mucho Gavilán o Paloma, es una canción que cantaba mucho mi papá, él tenía algunas canciones emblemáticas, entre ellas esta balada; tenía una forma de interpretarla muy especial, me trae muchos recuerdos y es muy lindo para mí ser parte de esto", agrega.

Además del homenaje a José José, el cantante nacional estará el 22 de octubre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes en Arequipa, acompañando en el escenario a la agrupación española Mocedades. En noviembre regresa a la 'Ciudad blanca' para presentarse en el Club Internacional Arequipa junto a los Hermanos Yaipén.

Por otro lado, el artista adelantó a RPP Noticias que el 17 de diciembre ocurrirá algo muy especial en Lima. "Yo seré parte de ese espectáculo como artista invitado, será algo muy grande y abierto al público, se espera que haya una afluencia casi de 100 mil personas. Habrá artistas y prensa internacional, todavía no puedo dar más detalles, pero va a ocurrir algo muy grande, solo adelanto la expectativa", revela.

"He roto paradigmas conociendo a Dios"

Sin ánimos de caer en el fanatismo, Jean Paul Strauss agradece a Dios por haberle permitido encontrar la paz que tanto anhelaba en su vida. En esta búsqueda espiritual, descubrió que estaba yendo por el camino equivocado, rodeado de personas o creencias que no le permitían enfrentar los problemas de la mejor manera. A través de la biblia, sintió que las soluciones empezaban a llegar de otra forma hasta sentir la tranquilidad que tanto tiempo "había buscado equivocadamente".

"Una vez que lo conoces te va absorbiendo, eso es lo que ha pasado en mi vida, al mismo tiempo, eso me llevo a compartirlo con otras personas. A mí me hablaron de Dios un montón de veces y en vez de acercarme, me espantaron y me alejaron de él", sostiene al explicar su punto de vista.

"Si ves a dos mil jóvenes cantando, bailando y saltando para Dios, cualquiera pensaría que están locos, pero si vas a una fiesta 'rave' y ves a muchos de ellos con la pastillita y otros aditivos haciendo lo mismo ¿también dirían que están locos? Hay muchos paradigmas y yo los he roto conociendo a Dios, sabiendo lo que es capaz de hacer en la vida de muchas personas", asegura.

Con su música cristiana, el intérprete ha decidido recorrer diversos lugares del país para brindar su testimonio de acercamiento a Dios. En noviembre tiene previsto visitar Trujillo, Piura, Chiclayo y Tumbes.

La vena artística de Nicolás, su hijo

Como padre, Jean Paul Strauss está feliz y orgulloso por la participación de Nicolás en el reality de canto 'La Gran Estrella', pero como conocedor de la música, considera que a su hijo aún le falta camino por recorrer, trabajar y "agarrar cancha" en la industria, teniendo en cuenta la competencia es feroz debido a toda la tecnología que existe y las facilidades que tiene un artista al momento de grabar.

"El (Nicolás) estuvo luchando como todos los jóvenes hasta que llegó esta oportunidad (La Gran Estrella). Ahí descubrí que Nico tienen un brillo especial en el escenario, tiene una serie de talentos que lo convierten en un artista completo, pero hay que trabajarlo, de hecho, eso es lo que estamos haciendo con él. Yo lo estoy apoyando como productor, estamos en un proyecto 'feat' (colaboración) con una cantante muy reconocida y súper buena, también tiene otro proyecto similar, pero no conmigo, porque eso después crea una sombra", dijo el compositor.

Sin tomar en cuenta la competencia, la sintonía y las críticas que tuvo el programa, Strauss cree que la apuesta de Gisela Valcárcel es espectacular, según argumenta, "porque a veces la gente no ve lo que hay más allá de solamente prender un televisor". En ese sentido, considera que se trata de una oportunidad que ha cambiado la vida a varios jóvenes artistas, incluyendo a su hijo.

"Yo he conocido las historias de estos chicos desde cerca porque mi hijo ha sido parte de ellos, de hecho, a muchos se les abrió esta oportunidad casi tirando la toalla, deprimidos o frustrados diciendo: 'tengo el talento, tengo las ganas, pero no sé cómo demostrarlo porque el país no me da una oportunidad'. Más allá de los ataques que ha tenido 'La Gran Estrella', siento que fue una apuesta maravillosa, siento que le ha cambiado la vida a muchos jóvenes, como otros programas también lo hacen, eso lo aplaudo”, concluye.

