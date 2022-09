Leslie Shaw junto a Agustín Casanova, vocalista del grupo uruguayo Marama, en el videoclip de 'Castigo'. | Fuente: Difusión

Leslie Shaw continúa con su proyección internacional y se ha unido al grupo Marama para lanzar su nueva canción "Castigo". El tema es una cumbia al estilo de la agrupación uruguaya que, a diferencia de otras de sus canciones, lleva un flow mucho más urbano, con el estilo de producción, concepto y esencia que caracteriza a la cantante peruana.

El tema fue grabado íntegramente en Estados Unidos; fue producido en Miami, mientras que el video fue filmado en Fort Lauderdale y Hollywood. “Conocí a Agustín Casanova, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando en el álbum anterior. Me cayó súper bien e hicimos buena conexión, intercambiando ideas sobre lo que podríamos hacer juntos hasta que me mandaron 'Castigo' y me encantó”, contó Leslie Shaw en un comunicado.

Por otro lado, la artista nacional reveló que no tiene miedo de experimentar fusionando géneros musicales ya que inició cantando rock y después pasó a lo urbano por lo que la cumbia sí estaba dentro de sus planes:

“Es una cumbia, es alegre, pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas”, sostuvo Leslie Shaw.

Leslie Shaw busca ser inspiración para las mujeres



Desde su incursión en la música urbana y otros géneros musicales, Leslie Shaw ha decidido cantar a las mujeres. Una voz entre tantas que buscan dar más espacio al empoderamiento y liberación femenina en un género que alguna vez fue liderado solo por hombres. Por ello, la artista de 31 años busca ser una inspiración y procura recalcar eso en su música.

“Siempre voy a defender a mis seguidoras mujeres, siempre estoy pendiente de ellas, de aconsejarlas, ser inspiración para ellas. Siempre voy a recalcar eso en mis letras. Siempre voy a empoderar a la mujer, porque son letras de lo que me pasó a mí o experiencias. Me considero una mujer fuerte, independiente y poderosa”, dijo a RPP Noticias en el 2020.

Tanto en “Por ahí no” y “Otra nota”, ambas de su nuevo álbum “Yo soy Leslie Shaw”, ella cuenta diferentes situaciones que atravesó en su vida: la primera como una mujer que se puede comprar el mundo entero y la otra como quien recién ha salido de una relación, pero ya lo ha superado. “Yo soy una mujer fuerte y puedo salir yo también con quien quiera. (risas) Son experiencias personales, pero a las chicas les encanta”, agregó.

En el futuro, Leslie Shaw confesó que le agradaría trabajar con otras artistas femeninas de Latinoamérica. “Me encantaría colaborar con Natti Natasha que también tiene mucho tiempo luchando. Ella es de República Dominicana. Con Anitta, es de Brasil, muy divertida y sexy”, expresó.

