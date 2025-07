“Me alegra haber perdido el rol de ser su suegra”: Denise Welch sobre el breve romance entre su hijo Matty Healy y Taylor Swift

La actriz británica rompió el silencio sobre la fugaz relación de su hijo con la cantante. También lanzó una sutil crítica a la forma en que Swift transforma sus romances en canciones.

La actriz británica Denise Welch sorprendió al hablar por primera vez sobre la fugaz relación entre su hijo, el vocalista de The 1975 Matty Healy, y la estrella del pop Taylor Swift.

Durante su aparición en el programa estadounidense Watch What Happens Live, la también panelista del programa Loose Women abordó el tema con ironía y un tono despreocupado, desatando risas entre los presentes.

“Obviamente, puedo hablar de esa época bajo pena de muerte, pero ser su suegra es un rol que me alegra haber perdido”, declaró Welch, de 67 años, haciendo alusión a la intensa exposición mediática que rodeó el vínculo entre los músicos.

Aunque aclaró que no tiene nada en contra de Taylor Swift, Welch dejó entrever que la relación fue, cuanto menos, complicada. “No es que tenga algo en contra de ella, ¡para nada! Fue solo… fue complicado”, añadió.

La actriz también deslizó una crítica velada hacia la forma en que Swift suele canalizar sus experiencias personales en sus letras. “No se te permite decir nada, y luego ella escribe todo un álbum al respecto”, dijo con una sonrisa, en lo que muchos interpretaron como una referencia directa al disco The Tortured Poets Department, lanzado por Swift en abril de 2024.

El romance fugaz de Taylor Swift y Matty Healy

La relación entre Taylor Swift y Matty Healy fue una de las más comentadas del 2023. Aunque se conocieron en 2014, cuando Swift asistió a un concierto de The 1975 en Los Ángeles, no retomaron el contacto hasta años después. En mayo de 2023, diversos medios confirmaban que ambos mantenían un romance, apenas unas semanas después de la ruptura de Swift con el actor británico Joe Alwyn.

Durante ese breve período, Healy fue visto en conciertos de la gira Eras Tour y acompañando a Swift en estudios de grabación. También se les fotografió tomados de la mano en Nueva York, generando gran atención en redes sociales y medios especializados.

No obstante, la relación duró solo unas semanas. En junio de 2023, fuentes cercanas aseguraron que el romance había terminado y que nunca fue particularmente serio.

En abril de este año, Swift lanzó The Tortured Poets Department, un álbum que muchos fans interpretaron como una crónica de su relación con Healy. Canciones como Guilty as Sin?, Fresh Out the Slammer y I Can Fix Him (No Really I Can) han sido ampliamente vinculadas con el músico, aunque ni él ni Swift han confirmado dicha inspiración de forma directa.

Por su parte, Matty Healy ha evitado entrar en polémicas. Consultado por la prensa, se limitó a decir: “¿Mi diss track? Oh, no he escuchado mucho de eso, pero seguro es bueno”.

Nuevos rumbos

Tanto Swift como Healy han seguido adelante con sus vidas. La cantante mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras que Healy está comprometido con la modelo y cantante Gabbriette Bechtel, a quien Denise Welch describió como “maravillosa” y “preciosa”.

“Matty lo ha tomado todo con mucha gracia. Está muy feliz con su increíble prometida, así que ya pasamos página”, concluyó Welch durante su intervención televisiva.