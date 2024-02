Dantes Cardosa, exintegrante del Grupo 5, asegura que la orquesta “ha perdido su esencia”

"Fue un placer haber pasado por ese maravilloso grupo, el Grupo 5", recordó Dantes Cardosa cuando formó parte de la orquesta de cumbia. Si bien agradece la oportunidad que le dieron como grabar los temas Alimaña, Ritmo de mi corazón, y muchos más, considera que el grupo ya perdió su esencia.

"No era así. Ellos son dueños y pueden hacer lo que quieran. Pero fue un cambio brusco tener a los cantantes como coristas, cuando yo entré éramos todos en la misma fila", dijo el cubano al programa Encendidos de RPP. Además, confesó que se sintió descontento por que sus interpretaciones ya no están en YouTube y lo comparó con su paso por la Charanga Habanera.

"En YouTube, encuentras mis temas de la Charanga, a pesar de que no esté en el grupo desde hace tiempo. Eso no pasó con el Grupo 5. Dicen que cambiaron la estrategia de lo que era antes y le dieron todas las canciones a Christian. Fue un cambio brusco", agregó. De acuerdo con Dantes Cardosa, sus seguidores le escriben en las redes sociales porque aún tienen grabada en su mente su voz en varios temas, pero ahora las canta Christian Yaipén.

"No canta mal, pero hay tesituras. Las voces tienen su tesitura, se adapta a la melodía, a las canciones que te quedan bien. Por ejemplo, no puedo cantar una canción de Christian Castro, de Luis Miguel porque, para mi tono de voz son altas, son agudas. Él interpreta las de Lucho Paz, de Leonard León, cantantes con buena técnica vocal, pero no le queda, seamos claros. Entiendo que la logística y la inversión del grupo hace que la gente lo goce porque te rompe el ojo las luces, las pantallas, todo es superior".

Dantes Cardosa tiene buenos recuerdos de su paso por el Grupo 5, pero tras terminar esta etapa y de haber pasado por otras orquestas, se está lanzando como solista.

¿Cuándo se unió Dantes Cardosa al Grupo 5?

El cantante cubano Dantes Cardosa se unió a la familia musical de la orquesta Grupo 5 en octubre de 2011, así lo anunció Elmer Yaipén Jr., el director de la agrupación norteña, por medio de un comunicado.

“Estoy seguro que el ingreso de Dantes será para sumar. La orquesta es de música internacional, tocamos todos los géneros, así que pondrá la nota tropical”, precisó Yaipén.

También dijo que, desde esa fecha, Cardosa se volvió un monseufano más. “Todos los integrantes lo vamos a tratar como un miembro más de la familia”, indicó. “Espero que me vean sobre el escenario”, dijo el popular Ricky Ricón, confesó sentirse feliz con este nuevo paso en su carrera artística.

En sus 50 años de trayectoria artística, el Grupo 5 de Monsefú ha tenido (y tiene) a las voces más destacadas de la escena musical peruana.

Grupo 5 celebra logro en YouTube

El Grupo 5 tiene más motivos para celebrar. Los integrantes de la agrupación destacaron el nuevo logro que alcanzaron en su canal de YouTube, donde uno de sus videos ha sido considerado como el más visto de la cumbia peruana en la citada plataforma digital.

Se trata del mix Cambio mi corazón, que tiene más de 190 millones de reproducciones y es parte del espectáculo 'Elmer Vive', un homenaje que la agrupación realizó en su natal Monsefú para recordar la partida de su patriarca y fundador, Elmer Yaipén Uypan.

"Cambio mi corazón es la cumbia peruana más reproducida en YouTube, alcanzando los 190 millones de vistas. Este logro es gracias a ustedes público querido que nos viene apoyando a través de los años, escribió el Grupo 5 en sus redes sociales.

