Mac Salvador, conocido como el ‘Trovador andino’, hizo su reclamo a Corazón Serrano por medio de sus redes sociales. | Fuente: Composición

El cantante de música andina Mac Salvador se mostró indignado con la agrupación Corazón Serrano luego de que los dueños no le pagan las regalías de su canción Vete corazón y le han cambiado el nombre sin su permiso.

Por medio de sus redes sociales, el ‘Trovador andino’ hizo su reclamo y contó cómo fue que les pidió a los hermanos Guerrero que respeten los derechos de su autoría.

"Me encontré con ellos en Italia y les dije que corrijan la autoría del tema Vete corazón, que ellos cambiaron, sin autorización mía, a Me dices que te vas. Es una composición que hice hace muchos años. Corazón Serrano lucró con esta canción, que fue un éxito en el norte del Perú", comentó Mac Salvador.

El cantante pide tres cosas: el pago de sus regalías por la canción, el cambio del original Vete Corazón por Me dices que te vas y que sea reconocido como autor del tema; esos fueron los puntos que habían acordado.

"Me prometieron que iban a corregir y hasta ahora no. Ahora, públicamente quiero pedirles a estos señores, por favor, no sean sinvergüenzas y hagan las cosas correctas". Los seguidores de Mac Salvador respaldaron al autor y esperan que Corazón Serrano no manche su nombre con esta denuncia:

"Es lo mínimo que deberían hacer Corazón serrano. Estás en lo correcto, Mac salvador", "Tienes todo mi apoyo, Mac Salvador", “‘Vete corazón’ es una canción muy bonita, Corazón Serrano debe actuar con honestidad". Hasta el momento, el grupo no se ha pronunciado.

¿Quién es Mac Salvador?



Mac Salvador es un cantante peruano natural de Nasca y de padres ayacuchanos. Viene de una familia de artistas y desde muy temprana edad tuvo que buscar trabajo y la manera de sobrevivir ya que el país estaba avasallado por la guerra política allá por los años 80 donde el terrorismo. El separarse de sus padres le marco la vida y tuvo que andar en una sociedad que no daba oportunidad, pues había dejado de estudiar cuando cursaba el sexto grado de primaria.

Durmió en plazas, calles, sin embargo, nunca dejó su amor por la música. A los 16 años compuso sus primeros temas y así fue creciendo como compositor. Canciones de su autoría son Hijos de la calle, Quiero un cambio, Taniando y uno de los más populares es Mendigo de amor, que lo catalogó como un cantautor de música andina.

Mac salvador, compositor, cantante y arreglista de sus propias composiciones, es considerado un artista que abandera una nueva corriente en este género y asume el reto de llevar mensaje filosófico a través de sus dos materiales discográficos.





