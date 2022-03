Marco Romero y Gonzalo Calmet son los compositores de "Vamos Perú"

A tan solo un día de uno de los partidos más importantes, en el que la Selección Peruana podría definir su pase al mundial de Qatar, el reconocido cantautor Marco Romero lanzó el video del tema “Vamos Perú”, que se ha convertido en un himno de aliento para nuestros jugadores.

Otra canción de aliento de Marco Romero fue “Porque yo creo en ti”, que caló en lo más hondo del corazón de los peruanos, principalmente, cuando logramos la clasificación a Rusia 2018, después de 36 años de no ir a un mundial. Marco no olvida cuando el entrenador Sergio Markarián le dijo “no has hecho una canción, sino un lema de fe”.

"'Porque yo creo en ti', la escribí porque amo al Perú, porque salen del alma, porque las costumbres de nuestro país son lo máximo y debemos mantener la identidad al 110% siempre”, manifestó el cantautor.

El video de “Vamos Perú” se grabó en el escenario perfecto, el Estadio Nacional. Marco Romero estuvo acompañado de su gran amigo y también compositor de la canción, Gonzalo Calmet el mismo que se encargó de hacer los coros y guapeos.

“Tengo muchos sentimientos encontrados por este próximo partido, siento mucha alegría, y también me pongo muy ansioso… Este es un momento crucial para nuestra Selección y con este vídeo queremos que continúe el aliento. 'Vamos Perú' comenzó su ruta hace dos años y es la misma hoy, intacta y con el mismo entusiasmo de clasificar a Qatar 2022”, declaró el cantautor muy emocionado.

Marco Romero, un hincha más de la Selección Peruana

Marco Romero se hincha de orgullo cuando asegura que la letra de “Vamos Perú” está llena de mucho mensaje para los peruanos, principalmente de unión entre todos y de seguir a nuestros seleccionados para que puedan lograr, una vez más, llegar al mundial.

El también conductor de “Una y mil voces”, contó que junto a Gonzalo Calmet compusieron la canción y cuando empezaron a escribirla fluyó de manera increíble.

Marco Romero ya se está preparando para el partido de este jueves frente a Uruguay y dijo: “Espero gritar y vibrar con los goles de los muchachos y festejar la clasificación al mundial, que estoy seguro se va a dar, tal como sucedió cuando clasificamos al mundial de Rusia y todo el país estalló de alegría y emoción… ¡Vamos Perù rumbo a Qatar!".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.