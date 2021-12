“Billetes” de Marie Cherry Pop está disponible en todas las plataformas digitales. | Fuente: Difusión

“Billetes” es el nuevo tema de la cantante peruana Marie Cherry, también conductora del programa Backstage de Studio 92, que llega como un primer adelanto de lo que será su próximo álbum a lanzarse en el 2022. En esta canción, ella apuesta por sonidos con toques más latinos fusionados con su ya característico pop.

“Billetes” fue producida por su novio y productor 1986Beats, en compañía de su dupla Fariras, ambos conocidos por King Lotus. El videoclip, dirigido por Yalfrelys Farreras, narra una historia de amor, juego y dinero en medio de una estética glamorosa que mezcla el estilo del Old Hollywood y lo actual.

“Billetes” ya está disponible en todas las plataformas digitales. “Con ‘billetes’ estoy regresando a la música luego de muchos cambios en mi vida. Entre la pandemia y el convertirme en mamá, siento que hay nuevas cosas de las que quiero hablar y transmitir”, comenta Marie.

“Billetes habla de un amor desinteresado en el que lo más importante es lo que esa persona te haga sentir y no lo material. Me pareció importante hablar de esto porque en un mundo lleno de superficialidad también es bueno recordar que el amor honesto y desinteresado existe y que, además, nosotras las mujeres podemos cumplir con nuestras propias expectativas económicas y no necesariamente buscarlas en una pareja para ‘cumplir el sueño’”, expresa.

MARIE CHERRY POP SE CONVIRTIÓ EN MADRE EN ESTE 2021

La cantante Marisabel Muñoz, más conocida en el ambiente artístico como Marie Cherry Pop, anunció el nacimiento de su bebé por medio de sus rede sociales.

La también conductora radial de Studio92 compartió con sus seguidores la llegada de su hijo y reveló su nombre al escribirle una tierna dedicatoria en su cuenta de Instagram:

“Odio los clichés pero honestamente esta parte de la vida es TAL CUAL te la cuentan. Nació Jazz y me he vuelto a enamorar solo que de una forma en la que nunca antes había pensado se podía. ¡Bienvenido al mundo, mi gordito! Solo quiero que seas muy feliz desde ahora y para siempre”, se lee en el mensaje que acompaña la foto de Marie cargado a su bebé.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.