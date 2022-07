Tito Silva se hizo conocido a nivel internacional luego del fenómeno musical 'Mi bebito fiu fiu'. | Fuente: Instagram

'Mi bebito fiu fiu’, el tema viral del músico peruano Tito Silva, se ha convertido en un verdadero furor de las redes sociales. Pasó rápidamente a ser tendencia internacional hasta liderar las preferencias de los usuarios en las plataformas de música en streaming. Incluso el fenómeno musical llegó a los oídos del propio Bad Bunny, quien se animó a interpretarla durante una de sus transmisiones en vivo.

Sin embargo, el éxito de la canción no solo le ha traído reconocimientos y satisfacciones a su creador, sino que, además, ha significado un dolor de cabeza ante el riesgo de ganarse un lío legal derivado de la propiedad intelectual o algún conflicto con los autores. Como se sabe, el tema es una adaptación del hit 'Stan', popularizado a inicios de este milenio por Dido y Eminem.

Luego de tener una conversación con las personas que gestionan los derechos de la canción original, Tito Silva decidió retirar su famosa creación de sus redes sociales. Aunque aseguró que no había una demanda de por medio y que los autores entendían que se trataba de una parodia, "el contexto político de la canción" fue lo que pudo haber causado la incomodidad a los creadores del tema original para obligar al músico peruano a retirar su creación.

¿TITO SILVA DEBIÓ PEDIR AUTORIZACIÓN PARA HACER LA PARODIA?

Juan Alberto Mata, consultor y experto en negocios relacionados a la música, conversó con RPP Noticias para dar luces sobre la forma en que la parodia está regulada en la ley peruana. El especialista en propiedad intelectual musical, citó el artículo 49 de la Ley sobre el Derecho de Autor, donde se especifica lo siguiente:

"No será considerada transformación que exija autorización del autor la parodia de una obra divulgada mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor y sin prejuicio de la remuneración que le corresponda por esa utilización".

Al respecto, Juan Alberto Mata indica que el artículo es "bastante ambiguo", por lo que puede interpretarse de diversas maneras; asimismo, la definición de parodia no está del todo clara, porque la canción en mención también puede ser considerada como un fonograma.

"Supuestamente, uno puede utilizar lícitamente una obra protegida de otros autores para lo que se considera una parodia, pero esto es una cuestión de semántica o de interpretación, evidentemente. En otras palabras, lo formal sería pedir permiso o autorización para hacer una parodia, pero que este caso llegue a juicio, yo particularmente lo dudo", sostuvo.

EL PRECIO DEL ÉXITO

Este debate o discusión no hubiera llegado a estas instancias si el éxito de 'Mi bebito fiu fiu' no se hubiera disparado tan lejos. Así lo afirma Juan Alberto Mata, comparando los casos de otros artistas nacionales como Tongo o la Tigresa del Oriente. "Lo que pasa es que las cosas que Tongo hizo no han tenido el alcance que ha conseguido Tito Silva", precisó.

Más allá de los problemas legales en los que Silva pudo haberse metido, Mata considera importante resaltar el talento y la creatividad del músico peruano para identificar lo 'trending' y hacerlo viral. "Creo que el mayor beneficio de 'Mi bebito fiu fiu' para Tito ha sido ponerlo en la palestra... Si su estatus antes de la canción era uno, ahora su estatus llega a cien", acotó.

