'Mi bebito fiu fiu', la canción paródico de Tito Silva que se volvió viral la semana pasada y debió ser retirada de Spotify, está nuevamente disponible en la plataforma. Sin embargo, para sorpresa de muchos, quien aparece como autor es Martín Vizcarra.

Hace dos días, desde sus redes sociales, el DJ peruano aclaró que había sacado su tema de la plataforma musical debido a su contenido, vinculado con personajes políticos, y explicó lo que le dijeron las personas que ven estos temas.

“Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto”, señaló Tito Silva.

Recientemente, además, la excandidata al Congreso Zully Pinchi, quien protagoniza los chats de WhatsApp con el expresidente Martín Vizcarra, reveló que conversó con Tito Silva sobre el pago de regalías por la canción "Mi bebito fiu fiu".

Como se recuerda, la parodia del productor nacional tiene poemas de su autoría, por lo que estaría buscando recibir un pago por “derechos de autor”, aunque precisó que ese dinero será destinado para una causa social, no personal.

No existe una demanda por “Mi bebito fiu fiu”

Asimismo, Tito Siva Music aclaró que no ha sido demandando por “Mi bebito fiu fiu”: “Ah, y por si acaso, no existe ninguna demanda ni nada de esas cosas”.

El compositor añadió que todo lo sucedido estos días con la canción es para él una oportunidad para aprender más: “Todo eso para mí es un aprendizaje, y además un punto de partida para hacer cosas mucho más grandes”.

Tito Silva también dijo que hizo “Mi bebito fiu fiu” sin intención de ofender a nadie, sino con mucho cariño: “Ya saben que yo todo lo hago con cariño, con amor. No puedo ser hater de nadie. Yo no puedo odiar a nadie. No puedo”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y anunció que prepara nuevos proyectos: “Gracias a todos por el cariño, por apreciar nuestro arte. Muchísimas gracias de verdad a todos. Y nada, se vienen cositas”.

Historia de 'Mi bebito fiu fiu'

En mayo de este año, el programa Panorama difundió unos supuestos mensajes de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra con la candidata al congreso por el partido político Somos Perú, Zully Pinchi.

De acuerdo con estas conversaciones que se propagaron en todos los medios, Vizcarra citaba a Pinchi en un hotel y se da a entender que tuvieron una relación extramatrimonial. Uno de los textos que intercambiaron, él le mandó una foto y ella le responde: “Fiuuuu, fiuuu”.

Luego de la imagen y de preguntarle el número de habitación del hotel, Zully le escribió: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”, a lo que el expresidente dijo: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Este escándalo puso a Martín Vizcarra en el ojo de la tormenta, quien es casado y tiene cuatro hijos.. Tras la exposición de estos mensajes, el productor musical Tito Silva creó 'Mi bebito fiu fiu'.

